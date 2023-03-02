Hollandalı yıldız, Brezilyalı futbolcuyla aynı orta sahayı paylaşmaya can atıyor.

NE OLDU? Manchester United, 2022 yaz transfer döneminin büyük bir kısmını Frenkie De Jong'u takip ederek geçirdi.

Ancak, 25 yaşındaki oyuncunun Old Trafford'a transfer olmayı düşünmediği oldukça açık bir şekilde belliydi.

United'ın bu sezon Avrupa Ligi play-off turunda Barça'yı elemesiyle bu durumun artık tamamıyla değişti.

BÜYÜK RESİM: De Jong'a, Ajax'ın eski patronu Erik ten Hag'ın rehberliğinde United'ın gelişimine katkıda bulunması için yeniden bir ilgi var.

TalkSPORT; İngiltere'ye gitmeye sıcak bakan De Jong'un, Ten Hag nedeniyle değil de Casemiro'nun varlığından dolayı Manchester United'da oynamaya ikna olduğunu açıkladı.

Hollandalı futbolcu, Brezilyalı oyuncuyla aynı orta sahayı paylaşmak için can atıyor.

Eğer bu transfer gerçekleşirse De Jong, Real Madrid'in efsanelerinden birisi olan eski ezeli rakibiyle aynı takımın formasını terletecek.

VE DAHA FAZLASI: United'ın 2023 yazında başka bir yıldız futbolcuya daha astronomik bir ücret yatırması bekleniyor.

Borussia Dortmund ve İngiltere Milli Takımı'nın yıldızı Jude Bellingham'ı kadrolarına katmak için her yolu deneyecekler.

SIRADA NE VAR? United, 2022-23'te Carabao Kupası'nda Newcastle'a karşı kazandığı final zaferinin ardından şimdiden bir kupa aldı.

Avrupa Ligi ve FA Cup ödüllerinin peşinde olmaya da devam ediyorlar.

Ayrıca, De Jong'u transfer etmeye çalışırken artık ellerinde yeni bir kozları var; Premier Lig'de ilk dörde girip Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyecekler gibi görünüyor.

Ufukta; bir Premier Lig şampiyonluğu da olabilir...