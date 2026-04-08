Barcelona'nın yıldızı, Atlético maçından birkaç saat önce sakatlandı

Barcelona'nın yıldızlarından biri, bu akşam Çarşamba günü oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçında Atlético Madrid ile yapılacak heyecanla beklenen karşılaşma öncesindeki son birkaç saat içinde sakatlandı.

İspanyol Mundo Deportivo gazetesi, Fermin Lopez'in Çarşamba günü takımın sabah antrenmanı sırasında kafasından sakatlandığını bildirdi.

Gazete, "Bu nedenle Fermin, takımın kaldığı otele vardıklarında diğer takım arkadaşlarıyla birlikte takım otobüsünden inmedi" diye ekledi.

Ayrıca okuyun: İtalya'daki felaketin yankıları... Eski Juventus teknik direktörü, Conte'nin halefi olarak gösteriliyor

Ayrıca okuyun: Simeone, Barcelona maçı öncesinde iki pozisyonda kararsız

Aynı zamanda şunları da vurguladı: "Ancak kazadan bağımsız olarak, bu hafif sakatlık, teknik direktör Hans Flick'in bu geceki maçta onu kadroda kullanmasına engel olmayacak."

Barcelona, bu akşam Camp Nou'da oynanacak maçta Simeone'nin takımına karşı mücadelesini erken bitirmeyi hedefliyor, özellikle de Madrid'de rövanşın çok zor olacağı düşünülürse. Birkaç gün önce oynanan lig maçında olduğu gibi, Barça son dakikalarda 2-1'lik bir galibiyetle kurtulmuştu.