Barcelona'nın yıldızı, Atlético maçı öncesinde Flick'i endişelendiriyor

Barcelona'nın bir oyuncusu, La Liga'nın 31. haftasında Espanyol ile oynanan maçın ilk yarısının son dakikalarında sağ bacağında fiziksel sorunlar yaşayınca, teknik direktörü Hans Flick'i endişelendirdi.

Barcelona, Cumartesi akşamı 4-1'lik skorla Katalonya derbisini kazandı ve ligde 79 puana ulaşarak liderliğini sürdürdü.

"Mundo Deportivo" gazetesi, Gerard Martin'in 36. dakikada bire bir pozisyonda sağ bacağında ağrı hissettiğini ve devre arasında Marc Casado ile değiştirildiğini yazdı.

Martín, baldır kasının arka kısmında bir sorun hissederek sahaya yığıldı. Bu durum, özellikle önümüzdeki Salı günü Atlético Madrid ile oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı yaklaşırken, Flick'i endişelendirdi.

Takım arkadaşlarının da Gerrard Martin'in değiştirilmesini talep ettiği birkaç saniyelik kargaşa ve endişenin ardından, savunma oyuncusu sağlık ekibinin müdahalesi ile oyuna devam edebildi ve ilk yarıyı zorlukla tamamladı.

İlk yarının sonunda Martin, soyunma odalarına giden tünele doğru yavaşça ilerledi ve burada doktor Ricard Bruna tarafından fiziksel durumu hakkında sorgulandı.

İkinci yarıya Gerard Martin katılmadı ve yerine Casado girdi. Martin daha sonra yedek kulübesinde, yaralı bölgesine buz torbası koymuş olarak görüldü.

