Barcelona'nın yıldızı acı bir itirafta bulundu

36 yaşına gelen Barcelona kalecisi Polonyalı Wojciech Szczęsny, geçen yılların kendisinde izlerini bırakmaya başladığını itiraf etti.

"Sport" gazetesi, Cezny'nin Polonya'daki bir televizyon kanalına verdiği uzun röportajda, kişisel ve özel hayatıyla ilgili birçok konuyu ele aldığı açıklamalarını yayınladı.

Ciesny, profesyonel futbolda nadir görülen bir itirafta bulundu. "Kişisel hayatında mı yoksa profesyonel hayatında mı yaşlanmakla başa çıkmak daha kolay?" sorusuna

"Kişisel hayatımda zamanın akışı keyifli bir deneyim, ancak profesyonel hayatta durum böyle değil" diye tereddüt etmeden yanıtladı.

"Profesyonel hayatımda, her antrenmanın benim için daha zor hale geldiğini saklamıyorum, bu bir ıstırap. Benden büyük bir enerji gerektiriyor" diye ekledi.

"Sabahları kalkmak benim için zor hale geldi ve vücudum her geçen gün daha fazla efor gerektiriyor" diye vurguladı.

Buna rağmen, bunu günlük bir meydan okuma olarak gördüğünü vurgulayarak, "Bunu günlük bir meydan okuma olarak görüyorum: kalkmak, antrenmana gitmek ve elimden gelenin en iyisini yapmak" dedi.

Cezni'nin Barcelona ile olan sözleşmesinin bitmesine bir yıl kaldı ve açıklamalarına rağmen, bunun kolay olmadığını kabul etse de, Barça'daki kariyerine normal bir şekilde devam etmeye hazır görünüyor.

Ayrıca okuyun

Real Madrid'e Negreira davasında ağır darbe