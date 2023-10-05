Barcelona'nın 16 yaşındaki genç yeteneği, Porto'ya karşı oynanan Şampiyonlar Ligi maçında tuvalete gidip dönmeyince Xavi oyuncu değişikliğine gitti.

Barcelona, Porto'yu 1-0 yendi

Lamine Yamal, ŞL tarihinde ilk 11 başlayan en genç oyuncu oldu

Tarihe geçtiği maçta tuvalete gidip dönmedi

NE OLDU? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto deplasmanına çıkan Barcelona, Ferran Torres'in 46. dakikadaki golüyle rakibini 1-0 mağlup etti. 16 yaşındaki Lamine Yamal, Porto maçında Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk 11 başlayan en genç oyuncu oldu. Ancak maçın 71. dakikasında tuvalete gitmek için sahayı terk etti ve Xavi oyuncu değişikliğine gitmek zorunda kaldı.

LAMINE YAMAL NE YAŞADI? 16 yaşındaki genç oyuncu tarihe geçtiği maçın 71. dakikasında tuvalete gitmek için sahayı terk etti. Lamine Yamal geri dönmeyince Xavi, 80. dakikada Marcos Alonso'yu oyuna aldı. Bu süre boyunca Barcelona sahada yaklaşık 10 dakika 10 kişi oynadı.

NE SÖYLENDİ? Karşılaşmanın ardından Barcelona Teknik Direktörü Xavi şunları söyledi: "Lamine Yamal hastaydı. Hastalığını ve acısını biliyordum. Oyun durunca tuvalete gitmek istedi. Hemen geri gelmesini söyledim. Gitti ve geri dönmedi."

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BÜYÜK RESİM: Barcelona geçtiğimiz günlerde Lamine Yamal'ın sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı ve serbest kalma bedeli 1 milyar euro olarak belirlendi.