Kaleci Dominik Livakovic'in İspanyol ekibi Barcelona'ya transferinin resmi açıklaması, Türk kulübü Fenerbahçe'nin anlaşmaya ilişkin bazı belgeleri göndermekte gecikmesi nedeniyle ertelendi.

Katalan gazetesi "Mundo Deportivo"gazetesine göre, 31 yaşındaki Hırvat kaleci dün Barcelona'ya geldi ve bugün çarşamba sabahı sağlık kontrolünü başarıyla geçtikten sonra kulüple 2030 yılının haziran ayına kadar sözleşme imzaladı.

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Livakovic, sözleşmeyi imzalamak üzere kulübün Spotify Camp Nou'daki ofislerine gitmeden önce Barcelona Başkanı Joan Laporta, Başkan Yardımcısı Rafa Yuste ve menajeri Andy Bara ile öğle yemeği yemişti.

İmza atılmış olmasına rağmen Barcelona, Fenerbahçe'den son belgeleri teslim almadan transferi açıklayamayacak. Fenerbahçe, bu akşam çarşamba günü Şampiyonlar Ligi son ön eleme turu rövanşında Fransız ekibi Lyon ile oynayacağı kritik maç nedeniyle belgeleri yarın perşembe göndermeye karar verdi.

Livakovic'in Barça'daki durumu ise, ister ikinci kaleci olarak kalması ister bir sezonluğuna kiralık olarak ayrılıp deneyimli Polonyalı Wojciech Szczesny'nin sözleşmesinin bitmesinin ardından gelecek sezon geri dönmesi olsun, henüz netlik kazanmış değil.

Barcelona ayrıca, Hırvat kaleciyi kadrosuna kaydetme imkânının ne ölçüde bulunduğunu belirlemek amacıyla mali fair play kuralları çerçevesinde sahip olduğu marjı öğrenmeyi bekliyor.

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