Jessie Bisiou, bugün pazar günü Logroñés (B) karşısında alınan golsüz beraberlikte Barcelona Atlètic (ikinci takım) forması altında öne çıkan isimlerden biri oldu ve Katalan ikinci takımının galibiyet elde edememesine rağmen takımın rakip kaleye en tehlikeli ve en hareketli oyuncularından biriydi.

Katalan "Mundo Deportivo" gazetesine göre Bisiou, Logroñés savunmasının bütünlüğünü kırmaya çalışan oyunculardan biriydi ve ceza sahası içinde yere düşmesinin ardından penaltı beklentisiyle itiraz etti; bunun öncesinde ise Belçikalı oyuncu, ikinci yarıda öne geçiren golü kaydetmekten direk tarafından mahrum bırakıldı.

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Barcelona Atlètic, maçın başında son derece yavaş olan ve topun hareketini kısıtlayan saha zemini nedeniyle zorlandı; bu durum teknik direktör Juliano Belletti'nin oyuncularını zorlu koşullara uyum sağlamaya mecbur bıraktı.

Katalan takımı, hakimiyeti kurup Logroñés yarı sahasında daha fazla oynamaya başlamak için yaklaşık 20 dakikaya ihtiyaç duydu.

Barcelona Atlètic'in performansının düzelmesiyle birlikte Bisiou daha çok öne çıktı ve takım, hücumlarını kurarken sol kanada dayanma eğilimi gösterdi.

Barça, Belçikalı oyuncuyla resmi anlaşmasını geçen ağustos ayının başında, Club Brugge'den 2031 yılına kadar, 8,5 milyon euro değerindeki bir transferle duyurmuştu.

Oriol Guerin de Logroñés maçında Katalan takımının öne çıkan isimlerinden biriydi ve topun dolaşımını iyileştirmeye ve tehlike yaratmaya katkı sağladı; Katovic ise ikinci sarı kartını görüp atılmadan önce iyi bir performans sundu; bu da Barcelona Atlètic'in son dakikalarda hücum baskısını sürdürme görevini zorlaştırdı.

Barça'nın maçın son bölümünde hakimiyeti eline alıp Logroñés'i kendi sahasında kuşatmasına rağmen Katalan ikinci takımı galibiyet golüne ulaşamadı.

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