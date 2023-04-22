Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal, Atletico Madrid maçı için A takım kadrosuna çağrılarak tarih yazdı.

Barcelona, Pazar günü Atletico Madrid ile karşılaşacak

Kadroya sürpriz bir isim davet edildi

15 yaşındaki Yamal, Yeni Messi olmaya aday

NE OLDU? Barcelona, 23 Nisan'da Atletico Madrid sınavına çıkarken maç kadrosuna 15 yaşındaki Lamine Yamal da dahil edildi. Sol ayaklı genç kanat oyuncusu, Barcelona altyapısında forma giyiyordu. Bu sezonun başında A takımla antrenmanlara başlayan Yamal, Atletico Madrid maçının kadrosunda yer alarak ilk kez Barcelona formasını giyecek.

LAMINE YAMAL NASIL TARİH YAZDI? 15 yaş, 283 günlük Lamine Yamal, eğer Atletico Madrid'e karşı sahaya çıkarsa La Liga'da forma giyen en genç oyuncu olacak ve 100 yıllık bir rekoru kıracak.

BÜYÜK RESİM: 2007 doğumlu oyuncu, Barcelona ile henüz profesyonel sözleşme imzalamadı ancak Temmuz ayında 16 yaşına bastığında bu hayalini gerçekleştirebilecek.

NE SÖYLENDİ? Barcelona Teknik Direktörü Xavi daha önce Lamine Yamal hakkında yaptığı açıklamalarda şunları söylemişti: "Kişiliği, yeteneği ve fiziği harika. Kulüp tarihine damga vurabilir. Onu korkmadan kadroya dahil edeceğiz. Onunla bir görüşme gerçekleştirdim ve bir hayli mutlu. Bize dahil olması halinde katkı sunacağına eminim."

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