Barcelona'nın yeni kalecisi Szczesny'den sigara tepkisi: Benim hayatım kimseyi ilgilendirmez!

Wojciech Szczesny, Barcelona'ya transfer olduktan sonra özel hayatı, sigara alışkanlığı ve yeni takım arkadaşları hakkında açıklamalarda bulundu.

Wojciech Szczesny, Barcelona'ya transfer olmasının ardından Mundo Deportivo ve Sport’a verdiği röportajda dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Sigara alışkanlığı, Barcelona'ya transferi ve yeni takım arkadaşları hakkındaki düşüncelerini paylaşan Polonyalı kaleci, özellikle sigara içmenin performansını etkilemediğini ve bunun tamamen özel hayatıyla ilgili olduğunu belirtti.

Szczesny, sigara konusuyla ilgili olarak, "Özel hayatımda değiştirmediğim şeyler var ve sigara içmem kimseyi ilgilendirmez. Bunun performansımı etkilemediğini düşünüyorum ve sahada iki kat daha fazla çalışıyorum. Çocukların yanında yapmıyorum ki kötü bir etki bırakmasın. Bazen biri ağaçların arkasından fotoğrafımı çekiyor, ama bu benim kontrolümde değil. Benim özel hayatım ve kimseyi ilgilendirmiyor" dedi.

Cubarsi'ye hayran kaldı

Barcelona'ya transfer kararına da değinen Szczesny, "Barcelona gibi bir kulübe 'hayır' diyemezsin. Eğer 'hayır' dersen, yeterince cesur değilsindir. Bu tür bir meydan okumaya cesaretin yoksa, bu senin zayıflığındır" şeklinde konuştu.

Ayrıca yeni takım arkadaşlarından özellikle genç savunma oyuncusu Cubarsí'ye övgüler yağdıran Szczesny, "Cubarsí beni çok etkiledi. Onu televizyonda izlediğimde modern bir savunmacı olduğunu düşünmüştüm ama sahada gerçekten sert ve doğru kararlar veriyor. Hem teknik hem de savunma anlamında çok yetenekli" dedi.

Szczesny, Barcelona'ya transfer sürecinde eski takım arkadaşı ve vatandaşı Robert Lewandowski'nin büyük etkisi olduğunu da vurguladı.