Barcelona'nın yeni adımı Ter Stegen'i ayrılığa yaklaştırıyor

Barcelona kalecisi Marc-André ter Stegen'in (34 yaşında) Ajax Amsterdam'a kiralık gönderilme dosyası, son günlerde üzerine çöken belirsizliğin ardından yeniden doğru rotasına girdi.

Alman kaleci vergi yükümlülüklerini çözmeyi başaramamış ve bu durum transferin tamamlanmasının önüne geçmişti. Ancak Barcelona, son saatlerde vergi sorununu çözmek için yeni bir teklif sundu. Oyuncunun şu anda olumlu bir şekilde değerlendirdiği bu teklif, yalnızca on gün önce kesinleşmiş gibi görünen anlaşmanın tamamlanmasını kolaylaştırabilir.

"Mundo Deportivo" gazetesi, kalecinin bu sezonki maaşının dağıtımına ilişkin vergi konularında başlangıçta net olmadığını, ancak artık bunu kabul ettiğini yazdı.

Her halükarda Ajax, Barcelona ile 2028 yılında sona erecek sözleşmesi uyarınca artacak olan maaşının 2 milyon eurosunu bile karşılamayacak.

Miktarın büyük kısmını Barcelona üstleniyor, ancak bu tutar sabit değil çünkü oynayacağı maç sayısına bağlı olacak.

Ajax, Girona ile yaşananların ardından bu şartta ısrar etti; zira Girona, sakatlık nedeniyle yalnızca iki maç oynamasına rağmen kendi payının tamamını ödemişti.

Bu üçlü transfer, başlangıçta beklenenden çok daha karmaşık bir hâl aldı. Geçtiğimiz hafta Barcelona'nın tutumu, acil bir çözüm bulunması gerektiğini vurgulamaktan, tamamen oyuncuya bağlı olan ve bu kişisel mali meseleleri çözme sorumluluğunun ona ait olduğu bir durumu çözemeyeceklerinde ısrar etmeye dönüştü.

Bununla birlikte, kapsamlı bir anlaşmaya varmanın zorluğu ve hiçbir tarafın işine yaramayacak gecikmelerden kaçınmak amacıyla kulüp, araya girip bazı maddeleri düzenleyerek oyuncunun ayrılışını kolaylaştırmaya çalıştı.

Ajax bu durumu şaşkınlıkla takip etti; zira her şeyin görüşülüp üzerinde anlaşmaya varıldığını ve meselenin yalnızca daha önceki mali mutabakatların resmi evraklara geçirilmesinden ibaret olduğunu düşünüyorlardı. Gecikmeye dair bir açıklamaları yok ve transferi reddetmek için belirli bir son tarihlerinin bulunmadığını kabul ediyorlar; ancak beklendiği üzere bu da kesin değil.

Dahası, Hollanda ekibi olası tüm senaryoları değerlendiriyor: Kiralama işlemi gerçekleşebilir ya da başarısız olabilir.

Oyuncu herhangi bir açıklama yapmıyor ve sessiz kalmayı tercih ediyor. Şu an itibarıyla, bir gün hariç, ter Stegen meselenin çözülmesini ve Hollanda'ya geçmeyi beklerken spor tesisinde Hansi Flick ile antrenmanlara katılmayı sürdürüyor.