Barcelona, Atletico Madrid'in Arjantinli forveti Julian Alvarez'i kadrosuna katma girişimlerinin başarısız olması durumunda Sporting Lizbon forveti Luis Suarez'i alternatif seçenek olarak transfer edeceği yönündeki haberlere yanıt verdi.

Transfer piyasası uzmanı gazeteci Fabrizio Romano'nun, Alvarez ile anlaşma girişiminin olumlu ilerlememesi halinde 28 yaşındaki Luis Suarez'in Barcelona'nın masasında değerlendirilen alternatiflerden biri olduğunu doğruladığı hatırlatılıyor.

Ancak Katalan kulübünün kaynakları, İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine kısa bir süre sonra bu haberleri kesin bir dille yalanlayarak, Barcelona'nın tercihinin Atletico Madrid'deki Arjantinli forvete yöneldiğini ve bunun geniş çapta bilinen bir gerçek olduğunu vurguladı.

Arjantinli forvet, Barcelona'ya transferini tamamlamak için baskı yapma girişimlerini sürdürürken, Katalan kulübü de Hansi Flick ve Deco'nun net birinci planı olarak onunla anlaşma konusundaki ilgisini koruyor.

Barcelona, Arjantinli forvet ile anlaşma girişiminin aksaması durumunda alternatifleri devreye sokmak zorunda kalacak; zira kulüp belirsiz bir süre boyunca bekleyemeyecek. Ancak Barcelona, Luis Suarez'in bu seçenekler arasında yer almadığını vurguluyor.