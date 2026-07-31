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Barcelona'nın transferi sağlık kontrolünden geçti

Barcelona
J. Bisiwu
Club Brugge
La Liga
İspanya
Belçika

Yeni bir silah

Barcelona, Club Brugge oyuncusu genç Belçikalı Jesse Bisiwu ile transfer anlaşmasını sonuçlandırdı. 18 yaşındaki oyuncu, bugün cuma günü Sant Joan Despí Spor Şehri'ndeki ofislerde Katalan kulübüyle sözleşmesini imzaladı.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, Barcelona'nın transferi bugün cuma günü resmen açıklaması bekleniyor.

Jesse Bisiwu konusunda Barcelona ile Club Brugge arasındaki anlaşma birkaç gün önce sonuçlanmıştı ve geriye yalnızca hâlihazırda çözülen bazı sözleşme detaylarını tamamlamak kalmıştı.

Gazete, geleceği parlak Belçikalı sol kanadın bugün öğleden sonra sağlık kontrolünü geçtikten sonra Barcelona ile imza attığını, ardından öğle yemeğine gitmek üzere menajerleriyle birlikte Spor Şehri'nden yürüyerek ayrıldığını belirtti. Deco ise onu kulüp tesislerinde karşıladı.

Belçikalı oyuncunun transfer bedeli, Barcelona'nın ödeyeceği yaklaşık 8,5 milyon avro. Ayrıca Club Brugge, oyuncunun gelecekteki herhangi bir satışının bedelinin %20'sini alacak.

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Sol taraftan yaptığı akınlar ve hızı, Bisiwu'nun sahip olduğu en belirgin güçlü yönleri arasında yer alıyor.

Mundo Deportivo, 8 Temmuz'da Barcelona'nın Bisiwu'yu transfer etmek için güçlü bir atağa geçtiğini daha önce ortaya koymuştu. Kulüp, oyuncunun teknik kalitesi, 1,85 metrelik boyuyla iyi fiziksel yapısı ve gelecekte gelişmeye yönelik büyük potansiyeli nedeniyle transferi öncelik olarak görmüştü.

Bisiwu, yedek takımla lisans alacak; ancak sahip olduğu büyük potansiyel nedeniyle A takımın dinamiği içinde yer alacak.

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