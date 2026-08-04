Brezilyalı forvet Kerolin Nicole, önceki kulübü İngiliz Manchester City ile haftalarca süren karmaşık müzakerelerin ardından Barcelona kadın futbol takımına resmi transferini tamamlamak üzere salı sabahı Sao Paulo'dan Barselona havalimanına ulaştı.

Oyuncunun gelişine doğrudan tanıklık eden Katalan gazetesi "Mundo Deportivo"nun aktardığına göre, 26 yaşındaki Nicole, Brezilya'dan yaklaşık 10 saat süren bir yolculuğun ardından sabah saat ona az kala Katalonya topraklarına iniş yaptı.

Kerolin, son günlerde ülkesinde geçirdiği uzun bekleyiş sürecini böylece sona erdirdi. Bu süreçte transferinin sonuçlanmasına ilişkin nihai haberleri bekliyordu; transfer, Manchester City ile karşılıklı olarak uzun süren müzakerelere sahne oldu ve İngiliz kulübünün göndermesi gereken bir belge nedeniyle gecikerek tüm sürecin uzamasına yol açtı.

Brezilyalı forvetin önümüzdeki saatlerde kapsamlı sağlık kontrolünden geçmesi, ardından da profesyonel kariyerinde yeni bir dönüm noktasını temsil eden bu adımla Katalan kulübüyle yeni sözleşmesini resmen imzalaması bekleniyor.

Kerolin, bu yeni maceraya karşı belirgin bir heyecan ve mutluluk içinde görüntülendi; Barcelona'ya ve taraftarlarına olan erken bağlılığını, bu vesileyle özellikle tercih ettiği yeni saç modeliyle dikkat çekici bir şekilde ortaya koydu.

Oyuncu, saçını örerek Barcelona'nın ünlü iki rengi olan mavi ile bordoyu bir araya getiren yandan bir kalp şeklinde biçimlendirdi; bu, henüz kulüpte ilk resmi adımlarını atmadan önce Katalan kulübüne duyduğu duygusal bağlılığa yönelik açık ve simgesel bir işaretti.

Kerolin Nicole'ün, uluslararası düzeydeki geniş tecrübesi ile Manchester City ve Brezilya Milli Takımı'ndaki dolu dolu kariyeri sayesinde Barcelona kadın takımının hücum hattına nitelikli bir katkı sağlaması bekleniyor.