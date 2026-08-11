Barcelona'nın transferi İspanya'ya ulaştı

18 yaşındaki Ekvadorlu bek Josué Caicedo, Barcelona Atlètic ile resmi olarak imzaladığının açıklanmasından tam bir ay sonra, geçtiğimiz pazar günü Girona'daki Vall d'en Bas sahasında sezon hazırlık kampını tamamlayan yedek takımın antrenmanlarına katılmasını geciktiren bürokratik sorunların çözülmesinin ardından Katalonya'nın başkentine ulaştı.

Barcelona Atlètic, Caicedo'nun transferini geçtiğimiz 13 Temmuz'da, Ekvador kulübü LDU Quito'dan 2,5 milyon euro değerinde satın alma opsiyonlu kiralık olarak resmen açıklamıştı; bu opsiyon, bir dizi şartın yerine getirilmesi halinde zorunlu hale gelebilecekti. Ancak bürokratik meseleler, oyuncunun Ekvador'dan gelmesini ve 20 Temmuz'daki belirlenen tarihte yeni takım arkadaşlarına katılmasını engelledi.

Barcelona-El Prat'taki Josep Tarradellas Havalimanı'na varır varmaz Caicedo net hedeflerini şu sözlerle ortaya koydu: "Buradaki herkese minnettarım. Bir kahraman olmak ve burada kalmak istiyorum. Hayalim, Barcelona ile ilk kez birinci ligde forma giymek." Bu sözlerle genç yaşına rağmen büyük hırsını gösterdi.

Ekvadorlu oyuncu, üst düzey fiziksel ve teknik yeteneklere sahip; büyük bir hücum kabiliyeti, çeviklik ve refleks hızıyla öne çıkıyor. Bunlar, Katalan kulübündeki favori oyuncusuyla paylaştığı özellikler. Barcelona'da kendisini bekleyen basına şöyle dedi: "Barcelona'daki idolüm Balde."

Caicedo ayrıca şu ana kadar "Deco ile konuşamadığını" da açıkladı, ancak bekleme ayı boyunca "antrenman yaptığını" belirtti; zira seyahatini engelleyen bürokratik sorunlar nedeniyle yedek takıma katılamamıştı.

Genç yaşına rağmen Caicedo, LDU Quito A takımıyla toplam 344 dakika süre bulduğu 8 maç oynadı. Umut vaat eden savunmacı ayrıca 26 Mayıs'ta Bolivar Always Ready'e karşı ilk kez Libertadores Kupası'nda forma giyerek, değerini artıran erken bir uluslararası tecrübe kazandı.

Barcelona'nın genç oyuncudan beklentileri yüksek, ancak kulüp yönetimi, oyuncunun birinci takımda bir yer için mücadele edebilmesi ve birinci ligde oynama hayalini gerçekleştirebilmesi öncesinde bir uyum sürecine ve Katalan oyun tarzına adapte olmak için yeterli zamana ihtiyaç duyacağının da farkında.