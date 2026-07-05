Barcelona'nın soyunma odasından Álvarez'e yeni bir mesaj

Atlético Madrid, en önemli yıldızlarından birini elinden çıkarmama konusundaki tutumunda ısrarcı olsa da, Barselona’dan gelen sinyaller Arjantinli forvet Julián Álvarez’in durumunu giderek daha da kızıştırıyor; bu arada yaz transfer döneminde onun geleceğine dair spekülasyonlar da devam ediyor.

Barcelona'nın orta saha oyuncusu Gavi, Alvarez'i Katalan ekibinin formasıyla görmek istediğini açıkça dile getirerek, Atlético Madrid'in forvetinin Spotify Camp Nou'ya katılmasını memnuniyetle karşılayacağını vurguladı.

Gavi, Mundo Deportivo gazetesine yaptığı açıklamada, Alvarez’in Barcelona’ya transfer olasılığına ilişkin olarak şunları söyledi: “Bunu umuyorum. Geleceği konusunda ne karar vereceğini göreceğiz, ama elbette onun bizimle olmasını isterim. Üstelik bu onun hayali.”

İspanyol milli oyuncunun bu açıklamaları, son zamanlarda adı Barcelona'ya transfer olasılığıyla anılan Arjantinli forvetin geleceği hakkındaki tartışmaları daha da alevlendirdi.

Javi, bu transferin gerçekleşmesini istediğini dile getiren ilk Barcelona oyuncusu değildi; ondan önce Lamine Yamal, Alvarez’in takıma katılmasını memnuniyetle karşıladığını belirtmişti.

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Ayrıca Marc Bernal, Pedri ve kaleci Juan García da önümüzdeki sezon Arjantinli forvetin Barcelona forması giymesini görmek istediklerini ima ettiler.

Alvarez'in daha önceki açıklamaları, spekülasyonları daha da artırdı. Alvarez, bu açıklamalarda "hayalini" gerçekleştirmek için Atlético Madrid'den ayrılmak istediğini belirtmiş, ancak Barcelona'dan doğrudan bahsetmemişti.

Buna rağmen Atlético Madrid, 26 yaşındaki Arjantinli forvetin mevcut transfer döneminde satışa sunulmadığını vurgulayarak tutumunda ısrarcı olmaya devam ediyor.

Madrid kulübünün yönetimi, Alvarez ile sözleşme imzalamak için tek yolun, sözleşmesindeki 500 milyon avroluk tazminat bedelini ödemek olduğunu vurguladı.

Aynı zamanda Atlético Madrid, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) ve İspanya Futbol Federasyonu’na şikayette bulunarak, Barcelona’yı oyuncuyla yasadışı bir şekilde görüşmeye çalışmakla suçladı. Bu nedenle, transfer şu an için karmaşık görünüyor; olası herhangi bir gelişme, Atlético Madrid’in tutumunu değiştirmesine bağlı, ancak mevcut göstergeler bunun olacağına işaret etmiyor.

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