Barcelona'nın Rayo Vallecano karşısındaki geri dönüşü, Real Madrid'e acı bir geçmişi hatırlattı

Barcelona, İspanya Ligi'nin üçüncü haftasında Rayo Vallecano ile oynadığı maçın ilk yarısında dikkat çeken bir geri dönüşe imza attı.

Rayo Vallecano, maçın başında Barcelona üzerinde büyük bir baskı kurmuş ve Sergio Camello 12. dakikada konuk takımın ilk golünü kaydetmişti.

Barcelona'nın Rayo Vallecano'ya cevabı ise hızlı geldi; Lamine Yamal ve Raphinha sırasıyla 19 ve 21. dakikalarda iki gol attı.



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İstatistik uzmanı "Mister Chip" hesabına göre Barcelona, Rayo Vallecano karşısındaki geriliği yalnızca 100 saniye içinde Raphinha (19') ve Lamine Yamal (21') ile iki gollük öne geçişe çevirdi.

Aynı hesap, La Liga'da buna benzer son geri dönüşün 11 Mayıs 2025'te Real Madrid'e karşı oynanan El Clasico'da yaşandığını belirtti. O maçta Barcelona, Kraliyet ekibi karşısındaki geriliği tam olarak 100 saniye içinde ve aynı oyuncularla, ancak ters sırayla çevirmişti: önce Lamine Yamal, ardından Raphinha.

Söz konusu maçın Barcelona'nın Real Madrid karşısında 4-3'lük galibiyetiyle sona erdiğini hatırlatalım.



