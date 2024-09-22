Barcelona’nın deneyimli kalecisi Marc-Andre ter Stegen, La Liga'da Villarreal’i 5-1 yendikleri maçta sağ dizinden ciddi bir sakatlık yaşadı. Karşılaşmanın ilk yarısında bir köşe vuruşunda kötü bir şekilde yere düşen Ter Stegen, acı içinde sedyeyle sahadan ayrıldı. Hemen hastaneye götürülen Alman kalecinin sekiz aya kadar sahalardan uzak kalabileceği belirtiliyor.

Sakatlık krizi derinleşiyor

Bu sakatlık, Barcelona için büyük bir darbe olurken, takımın sakatlık listesi giderek uzuyor. Ronald Araujo, Andreas Christensen, Frenkie de Jong, Gavi ve Dani Olmo gibi önemli oyuncular da sakatlık sorunlarıyla boğuşuyor. Barcelona’nın teknik direktörü Hansi Flick, maç sonrasında yaptığı açıklamada, "Marc’ın durumu pek iyi görünmüyor. Bu sakatlık hepimizi üzdü, büyük bir kayıp olacak" dedi.

Barcelona için büyük kayıp

Ter Stegen’in sakatlığı, Barcelona'nın şampiyonluk yarışında önemli bir zorluk oluşturabilir. Bu sezon oynadığı beş maçta gösterdiği performansla takımın en güvenilir isimlerinden biri olan Ter Stegen’in yokluğu, savunma hattını da zorlayacak. Yedek kaleci Inaki Pena’nın, Ter Stegen’in yokluğunda kaleyi devralması bekleniyor. Peña, geçtiğimiz sezon da benzer bir sakatlık durumunda kaleye geçmiş ve güven veren performanslar sergilemişti.

Kritik maçlar öncesi eksik kadro

Barcelona, önümüzdeki haftalarda zorlu bir fikstüre giriyor ve Ter Stegen’in yokluğu, bu süreçteki performanslarını doğrudan etkileyebilir. Katalan ekibi, Şampiyonlar Ligi’nde de önemli maçlar oynayacak ve kalede yaşanacak eksiklik, savunma kurgusunu da zorlayabilir. Ter Stegen’in durumu, takımdaki diğer sakatlıklarla birleştiğinde, teknik heyeti ve taraftarları ciddi şekilde endişelendiriyor.

Sezon sonuna kadar forma giyemeyebilir

32 yaşındaki kalecinin sahalara dönüşü için kesin bir tarih verilmezken, sekiz aylık bir iyileşme süreci ihtimali sezonu kapatabileceğine işaret ediyor. Barcelona'nın sağlık ekibi, Ter Stegen'in durumu hakkında önümüzdeki günlerde detaylı bir açıklama yapacak. Kulüp doktorları, rehabilitasyon sürecinin hızlı ve etkili bir şekilde yürütüleceğini belirtirken, takımın geri kalan sezon için nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu.