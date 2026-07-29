Barcelona, yaz transfer döneminde mali bir gelir bekliyor. Zira Real Betis'in kanat oyuncusu, Faslı milli futbolcu Abdessamad Ezzalzouli, değeri 60 milyon euroya ulaşabilecek bir transferde İtalyan ekibi Roma'nın radarına güçlü bir şekilde girdi.

İspanyol "Sport" gazetesinin ortaya koyduğuna göre Roma, Leipzig oyuncusu Antonio Nusa'yı kadrosuna katma girişimleri sekteye uğradıktan sonra Ezzalzouli'yi transfer etmek için Real Betis ile görüşmelerine başladı. İtalyan kulüp, 55 milyon euroluk bir teklifin yanı sıra 5 milyon euro da bonus sunmaya hazırlanıyor ki bu, oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma bedeline yakın bir rakam.

Rapor, Real Betis yönetiminin oyuncuyu satmaya karşı çıkmadığını, ancak bunun için oyuncunun kişisel onayını ve teklifin 60 milyon euroluk serbest kalma bedeline ulaşmasını şart koştuğunu belirtti.

Barcelona, transferin gelişmelerini büyük bir ilgiyle takip ediyor. Bunun sebebi oyuncuyu geri almak istemesi değil, satıştan elde edebileceği mali kazançlar. Zira Katalan kulüp hâlâ Ezzalzouli'nin ekonomik haklarının yüzde 20'sine sahip ve bu da transferin beklenen değer üzerinden gerçekleşmesi durumunda yaklaşık 11 milyon euro elde edebileceği anlamına geliyor.

Rapor, Barcelona'nın başlangıçta oyuncunun haklarının yüzde 50'sini 7,5 milyon euro karşılığında Real Betis'e sattığını, ardından Vitor Roque'un kiralık sözleşmesinin sona ermesine ve Palmeiras'a transferine imkân tanıyan anlaşma kapsamında ekonomik hakların yüzde 20'sini elinde tutarak ilave yüzde 30'undan vazgeçtiğini açıkladı.

Newcastle ve Aston Villa gibi Premier Lig kulüplerinin ilgisine rağmen Aston Villa, Alejandro Garnacho'yu transfer etmesinin ardından oyuncuyu kadrosuna katma fikrinden vazgeçti. Newcastle ise durumu takip etmeyi sürdürürken, transferi bitirmeye en yakın takım Roma gibi görünüyor.

"Sport", Ezzalzouli'nin Suudi Arabistan Ligi'nden de teklifler aldığını, ancak kariyerine Avrupa'da devam etmeyi tercih ettiğini de sözlerine ekledi. Barcelona ise Hansi Flick'in kanat mevkisini güçlendirmeye yönelik ilgisine rağmen, kulübün Anthony Gordon ve Karim Adeyemi'yi transfer etmeyi başarmasının ardından bu yaz oyuncuyu yeniden kadrosuna katmayı düşünmedi.

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