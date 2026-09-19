Saha hakemi Martínez Munuera, cumartesi akşamı Ramón Sánchez Pizjuán Stadı'nda oynanan ve La Liga'nın yedinci haftasına ait Barcelona ile ev sahibi Sevilla arasındaki karşılaşmayı yönetirken büyük bir hataya imza attı.

Barcelona'nın yıldızı Andreas Christensen, ikinci yarıda sakatlandı ve 59. dakikada yerini Gerard Martín'e bırakarak müsabakadan ayrıldı.

Tartışmalı hakem kararları konusunda uzman Archivo VAR hesabı, Martínez Munuera'nın büyük bir hakem hatası yaptığını belirtti.

Söz konusu hesap şöyle devam etti: "Hakem, Christensen'in kas sakatlığı yaşaması üzerine, Sevilla'nın umut vaat eden bir atak geliştirdiği anda maçı durdurdu."

Archivo VAR hesabı şu ifadeleri kullandı: "Saha hakeminin Sevilla'nın atağı sırasındaki kötü konumlanması, Correa'nın hamlesini görmesine engel oldu."

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha detaylı tartışabilirsiniz