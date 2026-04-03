Barcelona'nın iki oyuncusu, Atlético Madrid maçında ceza tehdidi altında

Barcelona, yarın Cumartesi günü İspanya'nın başkenti Madrid'deki "Riazor Metropolitano" stadyumunda, La Liga'nın 30. haftası kapsamında ev sahibi Atlético Madrid ile oynayacağı maçta çifte zorlukla karşı karşıya kalacak.

Barça, 11 Nisan'da La Liga'nın 31. haftası kapsamında Espanyol ile Katalan derbisinde karşı karşıya gelecek.

Bu bağlamda, İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Blaugrana oyuncuları Marc Bernal ve Jules Koundé, Atlético Madrid maçında sarı kart görürlerse Espanyol maçında cezalı duruma düşecekler.

Barça, sezonun kritik aşamasına girerken, zaten sakatlık nedeniyle bir dizi oyuncunun yokluğuyla karşı karşıya ve yeni bir kadro eksikliğini önlemek istiyor.

Katalan ekibi şu anda 73 puanla La Liga'nın zirvesinde yer alırken, ikinci sıradaki Real Madrid'e 4 puan fark atmış durumda. Atlético ise 57 puanla dördüncü sırada bulunuyor.