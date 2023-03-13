Gerektiğinde tekmeye kafa uzatmak, genç oyuncu için gayet doğal bir hareket...

NE OLDU? Şu anda "Golden Boy" ödülünün sahibi olan 18 yaşındaki oyun kurucu, gösterdiği etkili performansın ardından tüm dünya tarafından tanındı.

Üstün yeteneğiyle dikkatleri üzerine çenen Gavi, maç içerisindeki mücadeleci ruhuyla da alkış alıyor.

Genç oyuncu, girdiği ikili mücadelelerde tüm bedeniyle çimin üzerinde kayıyor ve gerektiğinde tekmeye kafa uzatmayı da ihmal etmiyor.

BÜYÜK RESİM: Gavi, mücadeleci tarafını göstermek amacıyla bir hücumu engellemek için Athletic Club'a karşı koymaya çalıştı.

Bu sırada yüzüne bir darbe aldı ve Manchester United'ın defans oyuncusu Jones'a nazire yaparak onu hatırlattı.

Tarihler 2015 yılını gösterdiğinde Jones, o dönemde Arsenal'in forvet oyuncusu olan Olivier Giroud'nun karşısında kahramanca durarak kafasıyla topu engellemişti.

SIRADA NE VAR? Gavi'nin gösterdiği üstün çaba boşuna olmadı ve Raphinha'nın tek golüyle Barcelona, Athletic Club karşısında 1-0 kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti.

Barça; aldığı bu galibiyetin ardından La Liga'da ikinci sıradaki Real Madrid'in dokuz puan önünde bulunuyor.