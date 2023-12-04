Barcelona'nın forveti, Real Madrid'in yıldızını taklit etti: Rakibine mi özeniyor?

Barcelona'nın forveti Joao Felix, Atletico Madrid'e karşı kaydettiği golün ardından Jude Bellingham'ın ikonik gol sevincini taklit etti.

Barcelona, Atletico Madrid'i Felix'in golüyle devirdi

Portekizli, Bellingham'ın gol sevincini yaptı

Maçtan sonra neden Bellingham gibi sevindiğini açıkladı

NE OLDU? La Liga'da Barcelona, Atletico Madrid'i konuk ederken Joao Felix'in 28. dakikada kaydettiği tek golle galip gelen taraf Katalan devi oldu. Golünün ardından reklam panolarının üzerine çıkıp Jude Bellingham'ın ikonik gol sevincini taklit eden Joao Felix neden böyle sevindiğini açıkladı.

NE SÖYLENDİ? Maçın ardından konuşan Joao Felix gol sevincini ailesi için yaptığını söyledi: "İnsanlar tüm hafta benim hakkımda konuşuyor ama ben bunları önemsemiyorum. Sadece işimi yapıyorum. İnsanların ne düşündüğü umrumda değil, her gün daha iyi olmak için çalışıyorum. Gol sevincim kendiliğinden gelişti. Ailem için yaptım."

Getty Images/GOAL

BÜYÜK RESİM: Borussia Dortmund'dan Real Madrid'e imza atan Jude Bellingham yeni takımında kırdığı rekorlarla adından söz ettiriyor. İngiliz orta saha daha şimdiden çıktığı 17 maçta 15 gol, 4 asiste adını yazdırdı. Bellingham'ın ellerini açarak hareketsiz durduğu gol sevinci artık onunla özdeşleşti.

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SIRADA NE VAR? Barcelona, 10 Aralık'ta Girona ile karşı karşıya gelecek. Ardından 13 Aralık'ta Şampiyonlar Ligi'nde Royal Antwerp maçına çıkacaklar.