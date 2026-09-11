Barcelona'nın eski yıldızı, Santos'ta Neymar'a katılıyor

Barcelona'nın eski oyuncularından biri, Santos kapısından sahalara dönmeye yaklaştı; Brezilyalı kulübün tecrübeli orta saha oyuncusuyla anlaşmaya varmasının ardından, vatandaşı Neymar ile birlikte oynama randevusuna hazırlanıyor.

İspanyol "As" gazetesi, 34 yaşındaki Coutinho'nun, geçtiğimiz şubat ayında Vasco da Gama ile sözleşmesini feshetmesinin ardından kulüpsüz kalmasının sonrasında Santos'a transferini kesinleştirdiğini aktardı.

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Coutinho'nun Santos'a transferi, kulüp yönetiminden eski Brezilya milli takımı takım arkadaşıyla anlaşma yapmasını talep eden ve transferi tamamlamak için müzakerelerin bir bölümünü bizzat yürüten Neymar'ın doğrudan desteğiyle gerçekleşiyor.

Brezilya basınındaki haberler, Neymar'ın ailesine ait "NR Sports" şirketinin, anlaşmaya götüren hamlelere katıldığını doğruladı.

Coutinho'nun, transferin resmen tamamlanmasından önce sağlık kontrollerinden geçmesi ve Santos ile yıl sonuna kadar kısa süreli bir sözleşme imzalaması bekleniyor.

Sözleşme, oyuncunun şubat ayından bu yana maçlardan uzak kalması nedeniyle iki tarafın da bu formülü en uygun görmesinin ardından yaklaşık üç ay süreli olarak yapılıyor.

Coutinho, 14 Şubat'ta Volta Redonda karşısında son maçlarını oynamasının ardından Vasco da Gama ile sözleşmesini feshetmiş, ardından sahalardan uzaklaşmış ve fiziksel kondisyonunu korumak için bireysel antrenmanlarını sürdürmüştü.

Coutinho, Avrupa sahalarında geçirdiği 14 yılın ardından Temmuz 2024'te Vasco da Gama'ya dönmüştü; bu süreçte Inter, Espanyol, Liverpool, Barcelona, Bayern Münih ve Aston Villa formaları giymiş, ayrıca Katar ekibi El Duhail'de de forma giymişti.

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