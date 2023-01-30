Barcelona'nın eski yıldızı Dani Alves cezaevinde ilk kez futbol oynadı

Cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklanan Dani Alves, hapishanede diğer mahkumlarla birlikte futbol maçı yaptı.

Dani Alves, 20 Ocak'ta tutuklanmıştı

Hapishanede yoğun ilgi gördü

Futbol maçı bile yaptı

NE OLDU? 30 Aralık'ta bir gece kulübünde yaşanan olaydan sonra 23 yaşındaki bir kadın Alves hakkında cinsel saldırı iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Alves, çıkarıldığı mahkemenin hakimi tarafından, savcılığın talep ettiği şekilde geçici tutuklama kararıyla cezaevine gönderildi.

DANI ALVES HAPİSHANEDE NE YAPIYOR? Marca'nın haberine göre; Dani Alves diğer mahkumlarla birlikte cezaevinde futbol maçı yaptı. Ayrıca Cezaevinde ilgiyle karşılanan oyuncunun imza dağıttı da iddia edildi.

XAVI NE SÖYLEDİ? Barcelona Teknik Direktörü Xavi, eski takım arkadaşı Dani Alves hakkında şunları söylemişti: "Dani'nin bunu yapmış olabileceği beni üzüyor. Dani veya başka biri olsun cinselliğe dayalı her türlü şiddet veya tecavüz eyleminin kınanması gerekiyor."