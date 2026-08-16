Barcelona'nın eski teknik direktörü Xavi'yi şoke etti

İspanyol Xavi Hernandez'in Hollanda Millî Takımı'nın yeni teknik direktörü olarak atanması kararı, birçok kişi için hâlâ sürpriz olmaya devam ediyor.

İspanyol teknik adamın Barcelona'dan ayrılmasının ardından atacağı bir sonraki adımın Hollanda gibi bir millî takımın başına geçmek olacağını kimse beklemiyordu. Xavi, tıpkı 2021 yılında Barcelona'da yaşandığı gibi, Ronald Koeman'ın yerine gelecek.

Barcelona'nın eski teknik direktörü ve Hollanda Millî Takımı'nı 3 farklı dönemde çalıştıran Louis van Gaal ise, arkadaşı ve şarkıcı Dries Roelvink'in doğruladığına göre, Xavi yerine başka bir teknik direktörü tercih ediyordu.

Sport gazetesi, Roelvink'in açıklamalarını yayınladı. Roelvink şöyle konuştu: "Louis van Gaal dün bana yine ve ayrıntılı bir şekilde, Xavi'nin Hollanda Futbol Federasyonu açısından kötü bir seçim olmadığını düşündüğünü, ancak kişisel olarak Peter Bosz'u tercih edeceğini söyledi."

Van Gaal'in kendisi de, Arne Slot, Erik ten Hag ve Peter Bosz gibi adayların yanında, Hollanda Millî Takımı'nda teknik direktörlük koltuğuna geri dönmek için öne çıkan isimlerden biri olarak gündeme gelmişti. Bu isimler de aday listesindeydi.

Yaklaşık yirmi yıl önce Barcelona'da Xavi'yi çalıştırmış olan 75 yaşındaki teknik adam, onu tebrik etmekte tereddüt etmedi ve kendisine şöyle dedi: "Tebrikler Xavi. Bol şans dostum."

Xavi'ye gelince, onu büyük bir görev ve devasa bir meydan okuma bekliyor. Atanmasının ardından yaptığı kısa konuşmada şunları söyledi: "Hollanda Millî Takımı'nın teknik direktörlüğü görevini üstlenmeyi büyük bir onur olarak görüyorum. Barcelona Kulübü'nün akademisinde yetişmiş ve diğerlerinin yanı sıra Johan Cruyff ve Rinus Michels'ten büyük ölçüde etkilenmiş biri olarak, Hollanda futboluyla özel bir bağ hissediyorum."

Xavi, millî takım teknik direktörü olarak yaptığı ilk açıklamalarında Van Gaal'den söz ederek şöyle dedi: "Bir anlamda benim Hollanda futbolunun bir evladı olduğum söylenebilir."

Sözlerine şöyle devam etti: "Barcelona'da ilk kez birlikte çalıştığım Louis van Gaal başta olmak üzere, Frank Rijkaard gibi diğer büyük teknik direktörler de hem oyuncu hem de teknik direktör olarak yetişmemde önemli bir rol oynadı."