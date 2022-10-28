NE OLDU? Barcelona, ​​Şampiyonlar Ligi grubundan bir kez daha çıkamadı ve şimdi, bir kez daha Avrupa Ligi'nde oynamakla yetinecekler.

Villarreal'e yeni katılan eski menajerleri Quique Setien, Barcelona'nın son mücadelesinin kendisi için sürpriz olmadığını ve kulübün para sorunu olduğunu açıkladı.

NE DEDİLER: Basına şunları söyledi: “Barcelona harika bir döngü yaşadı ve şimdi tekrar ayağa kalkmak için sıkıntılı bir döneminden geçmeleri gerekiyor.

"Barcelona'nın durumuna şaşırmadım, çünkü bunu bekliyordum.

"Onlar, henüz bana olan borçlarını ödemedi. Barcelona'ya söyledim ve onlara zaman veriyorum.

"Ancak, Pablo [Torre] gibi Racing'den bir çocukla anlaşmayı ve takımlarını güçlendirmeyi tercih ettiler."

BÜYÜK RESİM: Setien, Nou Camp'ta Ernesto Valverde'nin yerini aldı, ancak kovulmadan önce herhangi bir kupa kazanamadı.

Barcelona'nın para sorunları iyi belgelenmiş durumda, ancak bu yaz aylarında zirveye geri dönmek için büyük harcamalar yaptılar.

Ve bu sezon, Avrupa'daki başarısız gidişatları ileride daha büyük sorunlar çıkmasına neden olabilir.

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