Barcelona'nın 'Altın Çocuk' ödüllü futbolcusu Gavi, Lionel Messi'nin ayak izlerini takip ediyor

Genç oyuncu, kazandığı ödülün tadını çıkarırken kendisiyle gurur duyuyor.

NE OLDU? 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, Camp Nou'da bazı ikonik figürleri taklit ediyor ve 2022'de dünya futbolunun en parlak genç yıldızı olarak kabul ediliyor.

Kendisi gibi 'La Masia' akademisinden yetişen arkadaşı Messi, 2005'te 'Altın Çocuk' ödülünü kazanırken bir başka Barça yıldızı Pedri de geçen sezon bu büyük ödülü aldı.

Wayne Rooney, Paul Pogba, Kylian Mbappe ve Erling Haaland gibi isimler de bu özel ödülün sahibi oldular.

NE SÖYLEDİLER: Gavi, Mundo Deportivo'ya potansiyelinin farkına vardığını söyledi:

"Büyük bir referans olan ve benim için tarihin en iyi oyuncusu konumunda bulunan Messi'nin aldığı bu ödülü almak büyük bir gurur kaynağıdır.

"Pedri'nin ondan görevi alması ve şimdi de benim bu ödülü kazanmam harika bir şey.

"Bu ödülü kazandığım için çok mutluyum."

BÜYÜK RESİM: Gavi, Barcelona formasıyla şimdiden 66 maça çıktı ve İspanya'nın, 2022 Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmesi bekleniyor.

Geleceğe yönelik tutkusunun altını çizerek şunları ekledi: "Barça ve milli takımla birçok şampiyonluk kazanmak istiyorum."

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

SIRADA NE VAR? Gavi, 2022-23 sezonunda La Liga'nın zirvesine oturan Barcelona ile ​​Dünya Kupası arasına giriyor, ancak onun için dev bir turnuva başlıyor.