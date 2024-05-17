Daha önce yaptığı açıklamada kendisini oynatmaması halinde teknik direktörü kovacağını belirten Romario, Cumartesi günü sahaya çıkacak.

Brezilya futbolunun efsane golcülerinden Romario, bu Cumartesi günü takımı America-RJ’nin Petropolis ile oynayacağı karşılaşmada sahaya çıkacak ve oğluyla aynı takımda top koşturma hayalini gerçeğe dönüştürecek. Brezilya basınından Globo’da yer alan habere göre58 yaşındaki futbol adamının sahibi olduğu kulübün oynayacağı maçta birkaç dakika süre alacak.



Romario futbola dönüş düşüncesini ilk olarak geçtiğimiz ay açıklamış ve takımın teknik direktörünün kendisine şans vermemesi halinde teknik direktörü kovacağını belirterek tüm futbolseverleri gülümseten bir şaka yapmıştı.

15-20 dakika süre alabilir

Şu ana dek takımla 20 antrenmana katılan efsane isim henüz yeterli kondisyona sahip olmadığını ve ikinci tur maçlarının ilk tura göre daha yüksek bir fiziksel güç gerektirdiğini söyledi.



Maçın son 15-20 dakikasında oyuna girebileceğini aktaran Romario, Brezilya ile 1994 Dünya Kupası'nı kazanmayı başarmıştı. Futbol tarihinin en önemli isimlerinden biri olarak anılan Romario Avrupa’da Barcelona’nın yanı sıra Valencia ve PSV gibi kulüplerde de forma giymişti. Romario’nun Barselona’da doğan oğlu ise şu ana kadar babasının ilk takımı Vasco da Gama ve sahibinin babası olduğu America-RJ gibi kulüplerde oynadı.