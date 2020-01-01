Barcelona, Miralem Pjanic'i renklerine bağladı
Yorum()
Getty/Goal
Barcelona Kulübü, Juventus forması giyen Miralem Pjanic 'in transferini resmen duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyuncunun transferi için Juventus ile 60 milyon euro + 5 milyon euro bonuslar karşılığında anlaşmaya varıldığı bildirildi.
4 yıllık sözleşme imzalanan Pjanic'in serbest kalma maddesinin ise 400 milyon euro olarak belirlendiği duyuruldu.
Katalan devi kısa süre önce Brezilyalı orta saha oyuncusu Arthur'u 72 milyon euro + 10 milyon euro bonuslar karşılığında Juventus'a sattığını duyurmuştu.
2016 yazında Juventus'un Roma'dan 32 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Bosna-Hersekli oyuncu, siyah-beyazlı forma altında bugüne dek çıktığı 171 resmi maçta 22 gol atıp 30 da asist yaptı.