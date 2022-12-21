İspanyol devi, Topçular'ın genç oyuncusunun peşine düştü.

NE OLDU? Barcelona'nın aylardır Martinelli'yi araştırdığı ve Dünya Kupası'ndan önce genç oyuncunun durumunu sorduğu bildirildi.

Brezilyalı kanat oyuncusunun sözleşmesi 2024'te sona erecek ve şu anda transfer için uygun görünüyor.

Ancak Sport'tan gelen haberlere göre, Arsenal'ın Martinelli ile 2027 yılına kadar yeni bir sözleşme imzalamak istediği vurgulanıyor.

BÜYÜK RESİM: Barcelona'nın, sol kanadına ekstra kalite katmak umuduyla birkaç aydır Martinelli'ye göz diktiği biliniyor.

Henüz 21 yaşında olan Brezilyalı oyuncu, Avrupa'nın en umut verici hücum oyuncularından birisi konumunda bulunuyor.

Ve Arsenal patronu Mikel Arteta, Martinelli'ye büyük saygı duyuyor ve yıldız forveti Gabriel Jesus'un dizinden sakatlanmasının ardından Martinelli'yi daha da ön plana almayı amaçlıyor.

Ancak Barça, Arsenal'ın ve Arteta'nın gözdesi olan Martinelli'yi kadrosuna katmak için ısrarcı davranacak.

Öte yandan, Dortmund'un forveti Youssoufa Moukoko ve Chelsea'nin yıldızı N'Golo Kante'nin önümüzdeki yaz transfer döneminde bonservissiz olarak Barcelona'nın yolunu tutması bekleniyor.

NE SÖYLEDİLER?: Martinelli, kasım ayında Sky Sports'a verdiği demeçte Londra'da kalma isteğini defalarca dile getirmişti:

"Arsenal'de çok mutluyum, bunu birçok kez söyledim. Burası benim kulübüm. Burada olmayı seviyorum. Şehri seviyorum. Arsenal ile ilgili her şeyi seviyorum.

"Bu yüzden kalmak istiyorum. Çok mutluyum... Sadece bir kalem alıp sözleşme imzalamam gerekiyor."

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BARCELONA İÇİN SIRADA NE VAR? Mali açıdan kısıtlı olmasına rağmen, kulübün ocak ayındaki transfer döneminde seçenekleri araştırması bekleniyor.

Memphis Depay gibi oyuncuların yakında ayrılacağı düşünülürse, önümüzdeki haftalarda ve aylarda Camp Nou'da biraz hareketlilik olabilir.