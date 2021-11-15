Barcelona menajeri Xavi Hernandez, Liverpool oyuncusu Thiago Alcantara'nın peşinde

Barcelona'nın yeni teknik direktörü Xavi Hernandez, Daniel Alves'in takıma katılmasının ardından bir başka eski futbolcusu Thiago Alcantara'yı kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

Dünya futbolunun en başarılı takımlarından birisi olan İspanyol ekibi, eski günlerine dönmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Öncelikle teknik direktör olarak eski efsane kaptanı Xavi Hernendez'i takımın başına getiren Barcelona, daha sonra eski sağ beki Dani Alves'i bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.

Barcelona, şimdi de Liverpool formasını giyen eski futbolcusu Thiago Alcantara'yı yeniden takıma kazandırmayı hedefliyor.

Ne söylendi?

Sport'un haberine göre Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Liverpool'da oynayan yıldız orta saha futbolcusu Thiago'yu kadrosuna katmak istiyor.

Haberin detaylarına göre, Thiago Alcantara'nın da Barcelona'ya dönmek konusunda oldukça istekli olduğu belirtiliyor.

30 yaşındaki orta alan oyuncusu, Barcelona altyapısından yetişerek 2013 yılında 25 milyon euro'luk bir bedelle Bayern Münih'e transfer olarak Almanya'nın yolunu tutmuştu.

Thiago Alcantara, 2020 yazında Liverpool'a transfer olarak İngiliz ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Liverpool'a transfer olduktan sonra beklentileri tam anlamıyla karşılamayan İspanyol oyuncu, özellikle yaşadığı sakatlıkların ardından form tutmakta oldukça zorlandı.

Thiago Alcantara'nın bu sezonki performansı nasıl?

Liverpool formasıyla İngiltere Premier Ligi'nde 5 kez forma şansı bulan İspanyol orta saha oyuncusu, bu müsabakalarda 1 asist yapabildi.

Şampiyonlar Ligi'nde ise sadece 2 maça çıkabilen Thiago Alcantara'nın asist veya gol katkısı bulunmuyor.

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