İspanyol devi Barcelona'nın hocası Xavi, Neymar hakkında sorulan soruyu yanıtladı.

NE OLDU? Pazartesi günü Neymar'ın Paris Saint-Germain'e ayrılmak istediğini söylediği bildirildi.

Brezilyalı yıldız bunu ilk kez söylemiyor ve gitmek istediği takımın da Barcelona olduğu aktarılıyor.

Xavi; Salı günü yaptığı açıklamada Brezilyalı süperstarın transfer sorusuna cevap verdi.

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NE DEDİLER: İspanyol teknik direktör, Joan Gamper Kupası'nda Barcelona'nın Tottenham'ı 4-2 mağlup ettiği maçın ardından Neymar sorusuna söyle cevap verdi:

"Neymar? Bir şey diyemem. Geçen sene zaten başka bir takımda oynayan bir oyuncunun adından söz etmiştim ve bana kızdılar.

"Buradan transfer sezonunun sonuna kadar bakarız ve neler olacağını görürüz."

BÜYÜK RESİM: Barca, Ousmane Dembele'yi PSG'ye kaptırmanın eşiğinde ve Fransız oyuncu önümüzdeki birkaç gün içinde PSG'ye 50 milyon €'luk (43 milyon £/55 milyon $) karşılığında transfer olacak gibi görünüyor.

Ansu Fati de Finansal Fair Play kurallarının potansiyel olarak Barça'yı zorlamasından dolayı takımdan ayrılabilir.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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Getty Images

SIRADA NE VAR? Barcelona'nın bu yaz transfere harcayacak çok az parası var gibi görünüyor ve 2017'de 222 milyon Euro karşılığında rekor bir transfer bedeliyle takımdan ayrılan Neymar'ın geri dönüp dönmeyeceğini göreceğiz.