Barcelona maçı nedeniyle... Atlético, Hakem Komitesi'ne yönelik eleştirilerini sürdürüyor

Atlético Madrid, son maçlarında alınan hakem kararlarına şiddetle itiraz etti; kulüp, hem Real Madrid ile oynanan son derbide hem de Barcelona ile oynanan bu haftaki maçta hakemlerin adaletsiz davrandığını düşünüyor.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, hakem Mateo Busquets Ferrer maç sırasında Barcelona oyuncusu Gerard Martin'e kırmızı kart göstermişti, ancak VAR hakemleri onu görüntüyü incelemesi için çağırdı.

Gazete, hakem Mario Millero'nun oyuna kişisel görüşünü katarak müdahale ettiğini ve bunun da yapmaması gereken bir şey olduğunu belirtti. Bu durum, saha hakemini kararından vazgeçirerek Martin'e sadece sarı kart gösterilmesine neden oldu.

Bu karar, özellikle birkaç hafta önce benzer bir olayda hakem komitesinin oyundan atılma gerekliliğini teyit etmesini hatırlatan Atletico'nun öfkesini uyandırdı.





Pazar akşamı Atlético Madrid CEO'su Miguel Ángel Gil Marín, video teknolojisinin kullanım mekanizmasını sert sözlerle eleştirdi ve şöyle dedi: "İspanya Futbol Federasyonu'nun paylaştığı görüntüleri izleyip ses kayıtlarını dinlediğimizde, utanç duymaktan başka bir şey yapamıyoruz."

Atlético Madrid, Pazartesi sabahı resmi hesapları üzerinden, Gerard Martín'in Tiago Almada'ya yaptığı sert müdahalenin görüntüsünü ekleyerek yeni bir mesaj yayınladı. Mesajda şöyle denildi: "Nisan, Mart'ın bittiği gibi başladı... İspanya Futbol Federasyonu ve Hakem Komitesi'nin 'İnceleme Zamanı' programının 27. bölümünü bekliyoruz."

Hakem Komitesi'nin yarın Salı günü kararın doğruluğu konusunda görüşünü açıklaması beklenirken, emekli hakem Estrada Fernández, Komite'nin Gerard Martín'e kırmızı kart cezası verilmesi gerektiğine karar vereceğini öngörüyor. Ayrıca



okuyun: "Karamsarlık artıyor"... Barcelona maçı öncesi Atlético Madrid'e yeni bir darbe