Barcelona, Lautaro Martinez'le ilgileniyor

Eric Abidal, adı Katalan deviyle anılan Arjantinli futbolcuyu takip ettiklerini itiraf etti.

, Luis Suarez sonrası döneme hazırlanıyor.

32 yaşındaki futbolcunun Katalan ekibiyle sözleşmesi 2021 yazında sona erecek. Barça'nın kendisine kontrat uzatma teklifi yapması beklenmiyor.

Hatta kulüp, Suarez'in yerine oynatacağı oyuncu için çalışmalara başladı bile.

Sportif Direktör Eric Abidal, Mundo Deportivo'ya verdiği röportajda 'in Arjantinli forvet oyuncusu Lautaro Martinez ile ilgilendiklerini ima etti.

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Abidal, 22 yaşındaki futbolcu için "Komple bir oyuncu ve en üst seviyede performans ortaya koyuyor. Takip ettiğimiz bir oyuncu. Onun gibi başkaları da var." ifadelerini kullandı.

Suarez'in Barça'nın forvet arayışlarından haberdar olduğunu ifade eden Abidal, "Ben oyunculara karşı şeffafım. Luis'e bunun olacağını geçen yıl söyledim. Bu durumu kabul etmemezlik yapmadı çünkü takımın iyiliğini düşünüyor." dedi.

Lautaro Martinez bu sezon Inter formasıyla çıktığı 16 resmi maçta 8 gol attı.