Barcelona, Lautaro Martinez için son hamlesini yapıyor

Zor günleri geride bırakmaya çalışan Barcelona, uzun süredir gündeminde olan Lautaro Martinez için Inter ile son kez görüşecek.

Şampiyonlar Ligi’nde yaşanan tarihi hezimetin ardından uzun süredir yönetimle arası açık olan ’nin takımdan ayrılmak istemesiyle krize sürüklenen , sıkıntılı bir süreçten sonra Arjantinli yıldızın yeni sezonda da takımda kalmayı kabul etmesinin ardından adeta derin bir nefes aldı.

Goal’ün edindiği bilgiye göre kulüp yönetimi, yeniden yapılanma yolunda en büyük hamlesini ’in forveti Lautaro Martinez ile yapmak istiyor. Katalan ekibi, salgının futbola verdiği ekonomik zarardan ötürü Lautaro Martinez için üst teklifini 65 milyon euro olarak belirledi.

Daha fazla takım

Barcelona aklı, Lautaro Martinez’in tam da takımın ihtiyacı olan forvet profiline sahip olduğunu düşünüyor. 23 yaşındaki golcü, yeni teknik direktör Ronald Koeman’ın kafasındaki oyun planına da birebir uyuyor.

Kulüpte son günlerde Olympique ile bir yıllık sözleşmesi kalan Memphis Depay’ın ismi de zikrediliyor. Koeman’ın daha önce milli takımda öğrencisi olan Depay’ı çok beğendiği biliniyor. Ancak daha önce dizinden ciddi bir sakatlık geçirmesi ve Martinez’den üç yaş büyük olması, Hollandalı yıldızın arka planda kalmasına neden oluyor.

Luis Suarez kesin olarak gözden çıkarıldı

Katalan ekibi Lautaro Martinez’i yeni sezonda Lionel Messi’nin partneri yapabilmek için tüm kozlarını oynayacak. Bunun için Luis Suarez’le de yolların ayrılması gerekiyor. Messi’nin takımdaki en yakın arkadaşı olan Uruguaylı geçtiğimiz sezon 36 maçta 21 kez rakip ağları havalandırdı. Barcelona, tecrübeli futbolcunun sözleşmesini feshederse 14 milyon euro tazminat ödemek zorunda kalacak. Bu durum, Lautaro Martinez’in transferi için tüm imkanlarını seferber etmek zorunda olan yönetimin işine gelmiyor.

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Koeman göreve başladıktan hemen sonra Luis Suarez ile bir görüşme gerçekleştirip oyun planlarında yer almadığını bu futbolcuya iletti. Goal’ün ulaştığı kaynaklara göre Uruguaylı da ayrılığa soğuk bakmıyor ancak bunun için tazminat talep ediyor. Bu talep sağlanmazsa bir yıl daha idmanlara çıkıp, 14 milyon euro’luk sözleşmesini tamamlamayı düşünüyor. 33 yaşındaki oyuncu, fesih pazarlığının olumlu sonuçlanması halinde ise prensip anlaşmasına vardığı ile üç yıllık sözleşme imzalayacak. Luis Suarez’in İtalyan vatandaşlığı almak için şimdiden işlem başlattığı da biliniyor.

Aslında Barcelona, Luis Suarez’in Juventus’a transferinde ufak da olsa bir gelir etmeyi umuyor ancak oyuncunun ayrılık şartları göz önüne alınınca bu durum hayalden öte geçemiyor. Futbolcuya yıllık 10 milyon euro öneren İtalyan ekibi, bonservis ödemeye kesinlikle yanaşmıyor.