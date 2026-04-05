Barcelona, La Liga şampiyonluğunun anahtarını buldu

Barcelona, ligde üst üste aldığı galibiyetlerin ardından La Liga şampiyonluğunu korumak için emin adımlarla ilerliyor; buna karşılık rakibi Real Madrid son dönemde birkaç kez tökezledi.

İspanya Ligi'nin bitimine 8 hafta kala, Blaugrana, özellikle Cumartesi akşamı Madrid'de 2-1 mağlup ettiği Atlético gibi rakipleri ve büyük takımlarla oynadığı kritik maçlarda hiçbir puanı kaçırmamak için daha büyük bir hırs ve istek sergiliyor.

Teknik direktör Hans Flick'in takımı, Real Madrid'in (69 puan) aynı gün Real Mallorca'ya karşı aldığı sürpriz yenilgiyi değerlendirerek, aradaki farkı 7 puana çıkardı.

Bu fark (7 puan), La Liga tarihinde, özellikle de ezeli rakipler Barcelona ve Real Madrid arasında önemli bir dönüm noktası ve aralarındaki şampiyonluk yarışını belirleyen sabit bir kural olarak kabul ediliyor.

İspanyol futbol istatistikleri uzmanı Mister Sheph'in X platformundaki hesabına göre, "Sezonun bitimine 8 tur (veya daha az) kala, ikincisiyle arasındaki farkı 7 puana veya daha fazlasına çıkaran hiçbir La Liga lideri, şampiyonluğu elinden kaçırmamıştır."

Real Madrid ile oynanacak El Clásico, Barcelona'nın La Liga'da kalan en önemli maçlarından biri olurken, takım geri kalan turlarda Espanyol, Celta Vigo, Getafe, Osasuna, Alavés, Real Betis ve Valencia ile karşılaşacak.