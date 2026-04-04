Barcelona, bu Cumartesi akşamı La Liga'nın 30. haftasında Atlético Madrid'i 2-1 mağlup ederek çok değerli bir galibiyet elde etti.

Maç, heyecanı artıran birçok dalgalanmaya sahne oldu. İlk yarının son dakikaları, her iki takımın da birer gol attığı ve Atlético Madrid oyuncusu Nicolás González'in kırmızı kart gördüğü çılgın bir dönemdi. İkinci yarının sonlarında ise drama doruğa ulaştı ve 87. dakikada tecrübeli Robert Lewandowski skoru bozarak Katalanlara galibiyeti getirdi. (87. dakika) tecrübeli Robert Lewandowski beraberliği bozdu ve Katalanlara galibiyeti getirdi.

Barcelona'nın galibiyet serisi devam ederken, Blaugrana, Real Madrid ile arasındaki farkı 7 puana çıkardı ve ligin bitimine 8 hafta kala şampiyonluğa doğru emin adımlarla ilerliyor.

Ayrıca, Hans Flick'in takımı bu gece olağanüstü bir istatistik kaydetti: Barcelona, La Liga'da Atlético Madrid'in sahasında üst üste dört galibiyet alan tek deplasman takımı oldu.

Buna ek olarak, maç sonrası Squawka'nın istatistikleri, bu sezon iki takım arasındaki farkı ortaya koydu.

Ağ, Barcelona'nın gerideyken en fazla puan toplayan takım olduğunu doğruladı: 21 puan topladı, bu da takımın geri dönüş yapma ve maçların gidişatını değiştirme yeteneğini ve sürekli mücadelesini yansıtıyor. Atletico Madrid ise tam tersi bir durumdadır, La Liga'da öne geçtikten sonra 22 puan kaybetti.

