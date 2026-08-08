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FC Barcelona v Valencia CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Çeviri:

Barcelona kararını verdi: Bu oyuncu satışa çıkarıldı

Barcelona
R. Bardghji
La Liga
İspanya
İsveç

Hikaye sona erdi

Barcelona kulübü, gelecek sezon boyunca oyunculardan birinin Barça teknik direktörü Alman Hans Flick'in planları dışında kalacağını doğruladı.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano, "X" ağındaki hesabında şunları yazdı: "Roni Bardji, kulüpten ayrılığının yaklaşması nedeniyle, yeni sezon hazırlıkları kapsamında takımın Udinese ile oynayacağı hazırlık maçı için Barcelona kafilesiyle seyahat etmeyecek."

Romano, oyuncunun ayrılığına dair dün paylaştıklarının gerçeğe dönüştüğünü doğrularken, Bardji'nin ister kiralık olarak ister geri satın alma maddesi içeren kesin bir transferle olsun Barcelona'dan ayrılacağını belirtti.

Barcelona, her ikisi de kanat oyuncusu olarak oynayabilen Anthony Gordon ve Karim Adeyemi ikilisiyle anlaşma sağlamıştı; ayrıca Barça'nın Rodri ile imza atmaya yaklaşması ve yeni bir forvet arayışı, Katalan kulübünü birkaç oyuncu satmaya mecbur bırakıyor.

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