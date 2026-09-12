Barcelona, İspanya Ligi'nin beşinci haftasında yarın pazar günü Ciudad de Valencia Stadı'nda ev sahibi Levante ile oynayacağı maçın kadrosunu açıkladı.

Karşılaşma, Katalan takımın kusursuz başlangıcının ardından geliyor; La Liga'da art arda 4 galibiyet elde eden takım, 12 puanla zirvede yer alırken, Levante 5 puanla 13. sırada bulunuyor.

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Alman teknik direktör Hansi Flick'in açıkladığı kadroda, Barcelona'nın sözleşmesini geçtiğimiz günlerde 2030 yılına kadar uzattığı Mısırlı Hamza Abdülkerim'in de aralarında bulunduğu 24 oyuncu yer aldı. Ayrıca kadroya, Şampiyonlar Ligi'ndeki Feyenoord maçında cezalı olduğu için forma giyemeyen Eric García da geri döndü.

García, maçta forma giymesi halinde, La Liga'da Valencia karşısında yaşadığı sakatlığın ardından burnunu korumak için koruyucu bir maskeyle sahaya çıkacak. Öte yandan Hollandalı yıldız Frenkie de Jong ve İsveçli Roony Bardghji, sakatlıkları nedeniyle Blaugrana'da yer almamaya devam ediyor.

Kadronun tamamı şu şekilde:

Kaleciler: Joan García, Szczęsny, Livaković.

Savunma: João Cancelo, Baldé, Cubarsí, Xavi Espart, Christensen, Gerard Martín, Koundé, Eric García.

Orta saha: Brian Fariñas, Gavi, Fermín López, Pedri, Rodri, Dani Olmo, Marc Bernal.

Hücum: Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Raphinha, Adaramí, Anthony Gordon, Hamza Abdülkerim.

Barcelona, son maçında Şampiyonlar Ligi'nin açılış haftasında Hollanda ekibi Feyenoord'u (5-1) mağlup ederek ezici bir galibiyet elde etmişti.

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