Barcelona, Julian Álvarez’e transfer döneminde son bir şans tanıyor

Barcelona Kulübü, Arjantinli forvet Julian Álvarez’e, Atlético’yu 100 milyon avroluk Katalan teklifini kabul etmeye ikna etmesi için bu ayın sonuna kadar süre tanıdı.

Bu gelişme, 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'nın Arjantin'i mağlup etmesinin ardından New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda yaşanan coşkulu atmosferle aynı zamana denk geldi.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, Dünya Kupası finalinde, Barcelona Başkanı Juan Laporta, Deco ve Alejandro Ichivarria ile birlikte kulübün efsanelerinin yanında yer alırken, Real Madrid'i en üst düzeyde temsil eden Emilio Butragueño, Barça'nın tüm simgeleriyle kucaklaştı.

Barselona’ya dönen Katalan heyet, Julian Alvarez’in Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni’nin temkinli oyun anlayışının kurbanı olduğunu ve bunun Diego Simeone yönetimindeki Atlético Madrid’de de sık sık tekrarlanan bir durum olduğunu doğrudan gözlemledi.

İspanyol gazetesi, Laporta’nın 100 milyon avro olarak tahmin edilen mali teklifle ilgili olarak Temmuz sonuna kadar süre tanıyacağını açıkça belirtmesinin ardından, Julian Alvarez’in geleceğinin belirleneceği günlerin yaklaştığına işaret etti.

Gazete, Barcelona yönetiminin Arjantin milli takımının forvetine Dünya Kupası finalindeki yenilginin şokunu atlatması için zaman tanımaya karar verdiğini ortaya koydu; yönetim, Alvarez’in sekiz dünya şampiyonuyla birlikte Spotify Camp Nou’da oynama hayalini gerçekleştirmek için boş durmayacağına güveniyor.

Haberde, Alvarez’in geçtiğimiz Şubat ayında Atlético Madrid’in CEO’su Miguel Ángel Gil Marín’den, güçlü bir finansal teklif gelmesi halinde ayrılmasına izin verileceğine dair söz aldığı belirtildi.

Oyuncu, final maçına sadece iki gün kala Atlético Madrid yönetiminin neden bu kadar katı bir tutum sergilediğini ve şartlarını neden sertleştirdiğini şu anda anlayamıyor; bu durum, Álvarez’ı arzusunu gerçekleştirmek için somut adımlar atmaya itecek.