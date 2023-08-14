Hücum hattını güçlendirmek isteyen Barcelona en önemli şampiyonluk rakiplerinden birinin yıldızına kanca attı.

Avrupa’da transfer döneminin son haftalarına girilirken, Barcelona yönetimi önemli bir takviye için atağa kalktı. Katalan ekibinin hücum hattını güçlendirmek ve kadroyu derinleştirmek için Atletico Madrid’in Portekizli yıldızı Joao Felix’i kadrosuna katabilmek için çalışmalara başladığı öne sürüldü. Football Espana’da yer alan habere göre Barça bu transfer için Ansu Fati’yi önerecek.

Takasın gerçekleşmesi için görüşmelerini hızlandıran Barcelona’da teknik direktör Xavi’nin Felix’e mesafeli olduğu ancak Fati’nin de kadroda düşünülmemesi nedeniyle bu transferin olumlu sonuçlanabileceği biliniyor.

İkisinin de menajeri Mendes

Öte yandan her iki oyuncunun da menajerliğini ünlü Portekizli menajer Jorge Mendes’in yapması bu yöndeki iddiaları daha güçlendiriyor.

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak forma giydiği Chelsea’de tamamlayan Felix, Premier Lig’de forma giydiği 16 karşılaşmaya dört gol sığdırsa da Chelsea’nin oldukça kötü bir sezon geçirmesinin önüne geçememişti. 23 yaşındaki oyuncu Benfica altyapısından yetişmiş ve Atletico’ya 2019 yazında 126 milyon euroluk astronomik bir transfer bedeli karşılığında imza atmıştı.