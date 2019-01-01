Barcelona istedi, Chelsea yeni sözleşme için harekete geçti

Chelsea, adı Katalan ekibiyle anılan Willian'la yeni kontrat yapmak istiyor.

, Willian'ın sözleşmesini uzatmak için oyuncu ve menajeriyle görüşmelere başladı.

31 yaşındaki futbolcunun kulüple mevcut sözleşmesi Haziran 2020'de sona erecek. Chelsea, adı 'yla anılan Brezilyalı futbolcuyu elinde tutmak için harekete geçmiş durumda.

Haberin devamı aşağıda

Geleneksel olarak 30 yaşını geçen futbolcularla sadece birer yıllık sözleşmeler imzalayan Chelsea, bu geleneği David Luiz ve Olivier Giroud için bozmuştu. Aynı tarifeden Willian da yararlanabilir.

Taraflar oyuncunun haftalık 120 bin pound olan maaşında iyileştirmeye gitme ve kontrat süresi gibi konularda pazarlık halindeler.

Willian daha önce DAZN'a yaptığı açıklamada Barcelona'nın 2018 yılında kendisini transfer etmeye yaklaştığını fakat Chelsea'nin bunu kabul etmediğini itiraf etmişti.