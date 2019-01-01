Barcelona istedi, Chelsea yeni sözleşme için harekete geçti
Chelsea, Willian'ın sözleşmesini uzatmak için oyuncu ve menajeriyle görüşmelere başladı.
31 yaşındaki futbolcunun kulüple mevcut sözleşmesi Haziran 2020'de sona erecek. Chelsea, adı Barcelona'yla anılan Brezilyalı futbolcuyu elinde tutmak için harekete geçmiş durumda.
Geleneksel olarak 30 yaşını geçen futbolcularla sadece birer yıllık sözleşmeler imzalayan Chelsea, bu geleneği David Luiz ve Olivier Giroud için bozmuştu. Aynı tarifeden Willian da yararlanabilir.
Taraflar oyuncunun haftalık 120 bin pound olan maaşında iyileştirmeye gitme ve kontrat süresi gibi konularda pazarlık halindeler.
Willian daha önce DAZN'a yaptığı açıklamada Barcelona'nın 2018 yılında kendisini transfer etmeye yaklaştığını fakat Chelsea'nin bunu kabul etmediğini itiraf etmişti.