Katalan ekibinin yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın pazartesi günü oynanması planlanan Barcelona-Preston North End maçı iptal edildi. Böylece takımın mevcut hazırlık döneminde İngiltere'deki maç programı sona ermiş oldu.

İspanyol "Sport" gazetesine göre maçın iptali, İngiliz takımının yeterli sayıda uygun ilk takım oyuncusuna sahip olmamasından kaynaklandı. Preston, karşılaşmaya 21 yaş altı takımıyla çıkmayı önerdi; ancak Barcelona bunu reddederek normal bir antrenman seansı yapmayı tercih etti ve böylece maç iptal edildi.

Preston North End'in kararını etkileyen faktörlerden biri de, gelecek hafta kupada Huddersfield Town ile bir maçının bulunması ve bu nedenle oyuncularından herhangi birini riske atmak istememesiydi.

Bu maç, Barcelona'nın hazırlık dönemindeki üçüncü karşılaşması olacaktı. Katalan ekibi daha önce Europa ve Birmingham ile iki maç oynamıştı.

Karşılaşmanın 3 Ağustos pazartesi sabahı Birmingham şehrindeki St. George's Park stadyumunda başlaması planlanıyordu.

Barça, maç oynamak yerine bir antrenman seansı yapmakla yetinecek. Kulübün planı ise bu koşullar nedeniyle belirlenen saatten daha erken bir uçuşla Barcelona şehrine dönüş tarihini öne almak.

Hansi Flick'in ekibi bundan böyle önümüzdeki sezona hazırlıklarını sürdürmeye odaklanıyor. Bir sonraki karşılaşma, 8 Ağustos'ta Udinese ve Nottingham Forest'a karşı oynanacak üçlü turnuva olacak. Barcelona, her iki takıma karşı da 45'er dakika mücadele edecek.