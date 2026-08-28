Barcelona ile Atletico arasındaki savaş, Arsenal'e Alvarez transferinde umut veriyor

Arsenal, Barcelona'nın Julian Alvarez'i transfer etme girişimi nedeniyle Atletico Madrid ile Katalan kulübü arasındaki anlaşmazlığın tırmanışını yakından takip ediyor; iki taraf arasındaki krizin Arjantinli forveti İngiliz kulübünün teklifini kabul etmeye itmesini umuyor.

Arsenal, bu krizin oyuncuyu kendi saflarına katmaya ikna etmek için bir fırsat sunabileceğini düşünüyor ve ona cazip bir teklif sunmaya çalışıyor.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, mali açıdan son derece maliyetli olacak olmasına rağmen Arsenal, Julian Alvarez'i transfer etme girişiminden hâlâ vazgeçmiş değil.

Transferin bedeli 150 milyon euroya ulaşabilir, ancak asıl engel iki kulüp arasındaki anlaşma değil, oyuncuyu İngiltere'ye dönmeye ikna etmek olacak.

Julian Alvarez İspanya'da son derece mutlu; burada baba oldu ve ailesi oldukça rahat bir ortamda yaşıyor. Ayrıca Manchester City'deki önceki tecrübesinden çok iyi tanıdığı bir ülkeye geri dönmek istemiyor.

Arsenal, Arjantinli forveti kendisine katılmaya ikna etmek için iki unsura güveniyor: sportif proje ve ekonomik güç.

Sportif proje

Arsenal, kısa süre önce Premier Lig şampiyonluğunu kazanıp Şampiyonlar Ligi finaline ulaşarak, mümkün olan tüm kupalarda mücadele edebilecek kapasitede olduğunu Julian Alvarez'e kanıtladı. Ayrıca Mikel Arteta, keyifli bir futbol ortaya koyan uyumlu bir takımla, herhangi bir oyuncu için cazip bir proje inşa etmeyi başardı.

Julian Alvarez, Atletico Madrid'de ortaya koyduğu oyuna kıyasla bu tarzda kendini daha rahat hissediyor; zira birçok maçta esas olarak savunma görevleri üstlenmek zorunda kalıyor ve topla atağı başlattığında rakip kaleden oldukça uzakta bulunuyor.

Onun seviyesi, Mikel Arteta'nın takımı gibi hücum eğilimli bir takımda daha iyi bir verim sunabileceğine işaret ediyor.

Mali teklif

Arsenal, ekonomik açıdan Avrupa'nın en yüksek maaş alan oyuncularının ücretlerine uygun bir sözleşme sunuyor ve Julian Alvarez, Barcelona'ya transfer olma hayalinden vazgeçmeye karar verirse bunun karşılığında çok yüksek bir maaş alması gerekiyor.

Alvarez'in İngiltere'ye dönmesi hâlinde mali talepleri, İspanya Ligi'nde kalmasına kıyasla çok daha yüksek olacak.

Her hâlükârda transfer son derece karmaşık olmaya devam ediyor, ancak oyuncu İngiliz teklifini kabul etmekten başka bir seçenek bulamayabilir.

Atletico Madrid'in genel müdürü Miguel Angel Gil Marin, son açıklamalarında Barcelona'ya sert bir saldırıda bulunarak Katalan kulübünün "sahteliğinden" söz etti; ardından Barcelona başkan yardımcısı Rafael Yuste, Madridli kulübün "kırmızı çizgiyi aştığını" vurgulayarak yanıt verdi.

Çatışma sürüyor

İki kulüp arasındaki gerginlik açıkça görülüyor; zira Atletico Madrid, Barcelona'nın kendisine sadakatle davranmadığını, arkasından iş çevirerek Julian Alvarez ile iletişime geçtiğini düşünüyor. Katalan kulübü ise, 100 milyon euro değerinde bir teklif sunarak baştan beri şeffaf davrandığını ve bu teklifin hâlâ geçerli olduğunu vurguluyor.

Başkan Joan Laporta'nın da teyit ettiği gibi, Barcelona, Atletico Madrid'in reddedici tavrı nedeniyle transferin zorluğunun artmasına rağmen Julian Alvarez dosyasını henüz kesin olarak kapatmış değil.

Alvarez, gündemde olan diğer alternatiflerin, başta Inter Milan forveti Lautaro Martinez olmak üzere, elenmesinin ardından Barcelona'nın forvet mevkiindeki tek seçeneği durumunda.

Buna karşılık Arsenal, gelişmeleri izlerken bir anlaşmaya varmak için yeterli zamana da sahip; zira transfer piyasası kapılarını 1 Eylül gece yarısına kadar kapatmıyor.

Önümüzdeki günlerin hareketli geçmesi bekleniyor; Alvarez'in adı ise transfer piyasasında güçlü bir şekilde gündemde kalmaya devam edecek.



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