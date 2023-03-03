İspanyol yıldız, vereceği kararla ülkesindeki futbolun kaderini değiştirebilirdi.

NE OLDU? Real Madrid'in eski sportif direktörü Predrag Mijatovic, Real'in Iniesta'nın Barcelona ile olan kontrat müzakerelerinin durmasının ardından menajeriyle görüşmeye başladığını söyledi.

Madrid, o dönemde Iniesta'nın babası ve menajeri ile görüştü ve serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğunu bildirdi.

Ancak İspanyol oyuncu Barça ile olan sözleşmesini uzatma kararı aldı ve Madrid'in moralini bozdu.

NE SÖYLEDİLER: Mijatovic, Movistar + ile yaptığı bir röportajda anlaşma hakkında hiç olmayan bazı ayrıntılar verdi:

"Evet, onunla sözleşme imzalamak istedim. Onunla çok yakındık... Ama sözleşme yenileme görüşmeleri yaptığında, bu durumdan faydalandık. Fakat, bir anlaşmaya varamadık.

"Babasıyla görüştük. Fırsatı değerlendirmek için temsilcisiyle görüşmeye çalıştık.

"Yüksek bir serbest kalma bedeli vardı ve biz de bunu ödemeye kararlıydık.

"Kendisine her zaman hayranlık duyulan bir oyuncuydu ve bir fenomendi."

BÜYÜK RESİM: Mijatovic, Madrid'in müzakerelerinin kesin tarihini açıklamasa da 2006-2009 yılları arasında kulübün sportif direktörlüğünü yaptı.

Iniesta, 2008'de Barça ile yeni bir sözleşme imzaladığına göre Madrid'in onu ne zaman istediği ortaya çıkıyor.

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INIESTA İÇİN SIRADA NE VAR? Barcelona'nın eski yıldızının Japon ekibi Vissel Kobe ile olan sözleşmesi bir yıl daha sürecek.

Iniesta, geriye dönüp baktığında Real Madrid'e sürpriz transferi gerçekleşmiş olsaydı kariyeri tamamen farklı olabilirdi.

İspanyol yıldız Ekim 2022'de, futbolu bıraktığında yeniden Barça'ya dönmek istediğini açıkladı.