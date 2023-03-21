İspanyol oyuncu, efsane olduğu takım hakkındaki kararını vermeye hazırlanıyor.

NE OLDU? Barcelona ve İspanya efsanesinin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

MLS takımı Inter Miami de dahil olmak üzere, bir sonraki durağı için çok sayıda talip olduğu düşünülüyor.

Orta saha oyuncusunun çocukluk kulübünde kalma ihtimali de fazlasıyla bulunuyor.

Mundo Deportivo'ya göre Busquets, milli aradan sonra uzun vadeli geleceği hakkında bir karar vermeye hazırlanıyor.

BÜYÜK RESİM: Busquets, yaklaşık 15 yıldır Barcelona’da düzenli olarak forma giyiyor ve çok önemli başarılar elde ederek toplamda 32 kupa kazanmayı başardı.

Bu sezon Xavi yönetiminde 22 maçın 20'sine ilk 11’de başladı ve Barça'yı dört yıl sonra yeniden şampiyon yapmaya çok yakınlar.

VE DAHA FAZLASI: Inter Miami ve Ronaldo'nun forma giydiği Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, 34 yaşındaki oyuncu için büyük teklifler hazırlarken net kararını milli aradan sonra verecek.

Xavi, Busquets'in en az altı ay daha takımda kalmasını istediğini de itiraf etti.

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SIRADA NE VAR? Geleceğiyle ilgili kararını yakında verecek olan Busquets, en azından bu sezon sonuna kadar Barça'nın kadrosunda yer almaya devam edecek.

Barça, 1 Nisan'da Elche'ye karşı La Liga mücadelesine devam edecek.

Xavi’nin ekibi, şampiyonluk yürüyüşüne devam ederek bir hata yapmak istemiyor.