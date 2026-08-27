Barcelona kulübü, bugün perşembe günü, İtalyan golcü Giulia Galli'nin Roma'dan transferini tamamladı.

"Sport" gazetesi, 18 yaşındaki Giulia'nın, ilk takıma katılmaya hak kazandıracak niteliklere sahip olmakla birlikte, yedek takımın kadrosunu güçlendirmek üzere Barcelona'ya geldiğini aktardı.

Giulia Galli, Roma'nın ilk takımında forma giyerek İtalya Birinci Ligi, İtalya Kupası ve ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deneyim kazandı.

İtalyan gazeteci Mauro Munno, transferin bedelinin sabit tutar ve değişkenler dahil olmak üzere 250 bin euro olduğunu doğrulamıştı.

Giulia Galli, İtalya'nın yaş kategorisi milli takımlarında oynayan bir A milli oyuncu olup, önümüzdeki ay Polonya'da düzenlenecek 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na katılmak üzere davet edildi.

Yeteneği, 2025 yılında düzenlenen son 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda uluslararası düzeyde zaten ortaya çıkmış, turnuvayı gol krallığı sıralamasında üçüncü sırada tamamlamış ve bronz ayakkabı ödülünü kazanmıştı.

Saha içinde Giulia Galli, çok yönlü bir forvet olup, hücum hattında farklı mevkilerde oynayabiliyor; sol kanatta kanat oyuncusu olarak, ofansif orta saha oyuncusu olarak ya da tam anlamıyla forvet olarak görev yapabiliyor. Bu da ona maçlar boyunca farklı rollere ve durumlara uyum sağlama kabiliyeti veriyor.

Ayrıca uzun boylu, rekabetçi ve geniş adımlara sahip bir oyuncu olup, özellikle hücumları sonuçlandırma yeteneği ve gol içgüdüsüyle öne çıkıyor. Ceza sahası içinde birçok çözüme sahip olmakla birlikte, kale önünde çözüm üretmede de kolaylık gösteriyor.

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