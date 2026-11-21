Barcelona'nın, kulüp içindeki taktiksel şüphelere rağmen Inter'in stoperi Alessandro Bastoni için yeni görüşmeler planladığı bildiriliyor. Katalan kulübü, İtalya millî takım oyuncusunu 70 milyon avroluk bir anlaşmayla kadrosuna katmak istiyor ancak Premier League ekibi Chelsea'nin artan ilgisiyle karşı karşıya.

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Barcelona, Bastoni için girişimlerini artırıyor

Barcelona, Inter'in stoperi Bastoni'nin transferini görüşmek üzere yeni toplantılar planlıyor. İtalya millî takım oyuncusu birkaç yıldır Barcelona'nın transfer listesinin üst sıralarında yer alıyor ve kulüp onu Camp Nou'ya getirmeyi hâlâ çok istiyor. Sky Sports ve Matteo Moretto tarafından aktarılan bilgilere göre Katalan kulübü, Bastoni için girişimlerini sürdürüyor.

Barcelona'nın bu yeni hamlesi, durumu yakından takip eden Premier League ekibi Chelsea'nin artan transfer ilgisine rağmen geldi. Katalanlar, yaz aylarında gözde savunmacı için ciddi bir girişimde bulunmuş ancak teklifleri kesin bir dille reddedilmişti. Şimdi savunma hattını güçlendirmek için Inter'in kararlılığını bir kez daha sınamaya hazırlar.

Flick'in şüpheleri ve yüksek bonservis bedeli

Yönetimin istekli olmasına rağmen Barcelona'da olası transferle ilgili soru işaretleri var. Son dönemdeki iddialar, teknik direktör Flick'in oyuncuyla ilgili taktiksel çekinceleri nedeniyle kulübün ilgisinin azaldığına işaret ediyordu. Alman teknik direktörün, Bastoni'nin tercih ettiği dörtlü savunma düzenine rahatça uyum sağlayıp sağlayamayacağından emin olmadığı bildiriliyor.

Bu taktiksel endişe, yaklaşan kulüp içi görüşmeleri transferin ilerleyişi ve Barcelona'nın savunma planlaması açısından kritik hâle getiriyor. İspanyol devi için mali talepler de yüksek. Inter, yıldız savunmacısı için 70 milyon avroluk kesin bir bonservis bedeli belirledi. Sözleşmesinin süresi azalırken bile bu yüksek bedelde geri adım atmıyor.

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Sözleşme görüşmelerindeki zorluklar ve İtalya adına yeniden kazanılan itibar

Bastoni'nin San Siro'daki mevcut sözleşmesi Haziran 2028'e kadar sürüyor. Milano'da kalış süresini uzatmak için görüşmeler devam etse de bu görüşmeler çok yavaş ilerliyor ve henüz olumlu bir sonuca ulaşmadı. Geçen yaz ayrılması çok daha olası görünüyordu. Savunmacı o dönemde, İtalya'nın Bosna-Hersek'e karşı oynadığı Dünya Kupası play-off maçında gördüğü dikkat çekici kırmızı kart da dâhil olmak üzere bir dizi tartışmanın etkisini hâlâ hissediyordu.

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Ancak o zorlu dönemden bu yana durumu büyük ölçüde iyileşti. Bastoni, Inter'in Scudetto ve İtalya Kupası'ndan oluşan yerel dubleyi kazanmasına yardımcı olurken İtalya adına uluslararası arenadaki itibarını da yeniden kazandı.

Sonraki adımları kritik görüşmeler belirleyecek

Bu transfer girişiminin yakın geleceği artık Katalonya'daki kulüp içi görüşmelere bağlı. Barcelona sportif direktörü Deco, nihai kararı vermeden önce durumu ayrıntılı biçimde değerlendirmek üzere Flick ile bir araya gelecek.

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İkili, gelecek sezon öncesinde savunmacı için resmî görüşmelere yeniden başlayıp başlamayacaklarına birlikte karar verecek. Kulüp yönetimi, 70 milyon avroluk bonservis bedelini Flick'in belirli taktiksel endişeleriyle dikkatle tartmak zorunda.