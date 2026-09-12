Barcelona, yaz transfer döneminin kapanmasının ardından, Hans Flick yönetiminde ortaya koydukları performanslar ve takım kadrosunda daha büyük roller üstlenmeleri sonrası genç oyuncularından bir kısmının sözleşmelerini iyileştirmek için çalışıyor.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, Barcelona yaz transfer döneminde Rodri, Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Gabriel Jesus, Joao Cancelo ile birlikte yetenekli Jesse Bisiou'yu kadrosuna katarak 6 ağır sıklet transfer gerçekleştirdi.

Transfer döneminin kapanmasıyla birlikte spor yönetiminin hareketleri durmuyor. Zira Hans Flick'in yönettiği takım kadrosundaki performansları ve artan varlıkları göz önüne alındığında maaş artışını hak eden oyuncuların sözleşme şartlarını iyileştirmenin zamanı geldi. Bu oyuncuların tamamı genç isimlerden oluşuyor.

18 yaşındaki Hamza Abdelkerim, sezon hazırlık döneminde gerçek bir forvet olarak yeteneklerini sergilemesinin ardından en dikkat çekici örnekler arasında yer alıyor. Oyuncunun maaşı ve sözleşmesindeki serbest kalma bedeli iyileştirilirken, sözleşmesi bir yıl daha uzatıldı ve böylece 2030 yılına kadar sürecek.

Barcelona, büyük yeteneklere sahip olduklarını kanıtlayan 4 genç oyuncuyla da aynı adımı atmayı planlıyor. Bunlardan ikisi, Hans Flick yönetiminde halihazırda önemli tecrübeye sahip oyunculardan: 19 yaşındaki Marc Bernal ve 24 yaşındaki Gerard Martin.

Bernal, Barcelona ile 2029 yılına kadar sözleşmeye sahip ve maaşını iyileştirmek amacıyla spor yönetimiyle görüşmelere şimdiden başladı.

Diz sakatlığının ardından kulüp, sözleşmesini iyileştirerek ve buna bağlı olarak serbest kalma bedelini 500 milyon euroya yükselterek ona olan desteğini gösterdi. Ayrıca tatmin edici performanslar sergilemesi halinde sözleşmenin yeniden gözden geçirileceği sözü verildi.

Sakatlığından iyileştikten sonra bunu başardığı için, artık yeni sözleşmeyi imzalamanın zamanı geldi. Nitekim Deco, oyuncunun menajeri Raul Verdu ile şimdiden temas kurdu.

Barcelona ayrıca kulüple 2028 yılına kadar bağı bulunan ve 100 milyon euroluk serbest kalma bedeline sahip olan Gerard Martin'in sözleşmesini de uzatmayı planlıyor. Kendisi aynı zamanda Hans Flick için vazgeçilmez isimlerden biri sayılıyor.

Barcelona, oyuncuyu maaşını ve serbest kalma bedelini yükselterek ek yıllar boyunca elinde tutmak istiyor. Oyuncu da kulübün bu isteğinden haberdar oldu.

Sözleşmesinin yenilenmesi hedeflenen oyuncular listesinde ayrıca, bu sezon Hans Flick'in en büyük kozunu temsil eden 19 yaşındaki Xavi Espart da yer alıyor.

Oyuncu, 2025 yılında 2028'e kadar uzanan bir sözleşme imzaladı, ancak o dönemde bir yedek takım oyuncusuna özgü maaş ve mali şartlarla anlaşmıştı.

Artık ilk takımda bir forma numarasına sahip olduğu için maaşının iyileştirilmesini hak ediyor. Menajeri, Ferran Torres'in de menajeriyle aynı kişi olsa da kulüp, yenileme sürecinde herhangi bir sorun yaşanmasını beklemiyor.

Listedeki son isim ise 20 yaşındaki Brian Farinas. Oyuncu 2028 yılına kadar sözleşmeyle bağlı ve Girona'ya transfer olmaya yakındı, ancak Hans Flick, Frenkie de Jong'un sakatlanmasının ardından onu elinde tutmaya karar verdi ve şimdi ilk takımda bir forma numarasına sahip.

Farinas şu an bir yedek takım oyuncusu maaşı alıyor. Bu nedenle, üstlendiği büyük role uygun şekilde bunun düzenlenmesi gerekiyor ve 2031 yılına kadar bir sözleşme imzalaması bekleniyor.

Barcelona, spor direktörü Deco'nun "RAC 1" ağına yaptığı açıklamalarda doğruladığı üzere, sözleşmesi 2028 yılında sona erecek olan 29 yaşındaki Raphinha'nın sözleşmesini de yenilemek istiyor, ancak sözleşmesinin yenilenmesine ilişkin şu ana kadar herhangi bir hareket başlamış değil.



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