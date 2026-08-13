Manchester City'nin yıldızı Rodri'nin Barcelona'ya transferi son aşamasına girdi.

Şimdiye kadar Barcelona ile Manchester City arasında bir anlaşma bulunmuyor, ancak tüm taraflar önümüzdeki günlerde bir anlaşmaya varılmasını ve böylece Rodri'nin Spotify Camp Nou'ya transfer olabilmesini umut ediyor.

Oyuncunun tatilinin bugün, perşembe günü sona ermesi ve cuma sabahı Manchester City antrenmanlarına katılması planlanıyordu.

Ancak "Sport" gazetesi, Rodri'nin iki kulüp arasındaki müzakerelerin sonuçlanmasını beklemek için İngiltere'ye gitmemek üzere özel bir izin talep ettiğini doğruladı.

Rodri'nin isteği, iki kulüp arasında kalan küçük mali farkın çözülmesi ve teknik direktör Hans Flick yönetiminde çalışmaya başlaması umuduyla Barcelona'yı beklemek etrafında dönüyor.

Oyuncu, her şeyin çözüme kavuşması için müzakerelere daha fazla zaman tanımak amacıyla antrenmana katılmayabileceğini düşünüyor; ancak bunu yalnızca Manchester City'nin onayıyla yapacak. İngiliz kulübü buna izin vermezse, oyuncu antrenmanlara katılacak.

Nitekim Rodri, bugün perşembe gününe kadar hâlâ Madrid'deydi ve Casa Lambazas restoranında yemek yerken görüldü.

Enzo Maresca, oyuncunun cuma günü Manchester'da olacağını doğrulamıştı, ancak Rodri kulübünden bu özel izni almayı umuyor.